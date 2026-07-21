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Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină

De: David Ioan 21/07/2026 | 20:38
Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină
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Dezastrul de pe şosele continuă, iar dimineaţa de pe Valea Oltului a adus o tragedie greu de imaginat. Un bolovan desprins de pe versant a căzut direct peste maşina în care se afla un bărbat de 71 de ani şi fiica lui, aflată la volan. Impactul a fost fatal pentru pasager, în timp ce femeia a scăpat nevătămată, dar în stare de şoc.

Accidentul s‑a produs pe DN7, la ieşirea din Lazaret, într-o zonă unde nu există plase de protecţie montate pe versanţi. Autorităţile explică absenţa lor prin configuraţia terenului.

„Fiind pădure cu vegetaţie bogată, densă, nu a fost nevoie. Conform specialiştilor, să montăm plase. De altfel, nici nu am ave cum să montăm plase fiind pădure. Ar trebui să tăiem copaci, să rămânem doar cu stânca să ne ancorăm plasele, ceea ce pe normele de mediu e imposibil”, a declarat Alin Şerbănescu, CNAIR.

Încă o tragedie pe şoselele României

În urma tragediei, reprezentanţii companiei de drumuri caută acum soluţii împreună cu autorităţile de mediu, în condiţiile în care DN7 este tranzitat zilnic de peste 65.000 de vehicule. Şoferii spun că riscurile sunt evidente şi că măsurile de protecţie ar trebui intensificate.

„Trebuie mai multă protecţie, sigur că da”, afirmă unul dintre ei.

În acelaşi timp, DN1 a fost blocat în mai multe zone după o furtună scurtă, dar extrem de violentă, care a adus aluviuni, pietre şi noroi pe carosabil.

„Cele mai afectate localităţi au fost Buşteni, Breaza de Jos, Măneciu Pământeni şi Comarnic. De asemenea, pe DN1, între Breaza de Jos şi Comarnic, circulaţia a fost blocată din cauza aluviunilor şi a unor alunecări de teren”, a declarat Andreia Ursachi, purtător de cuvânt ISU Prahova.

CNAIR explică faptul că infrastructura de drenaj nu a putut face faţă volumului uriaş de apă.

„Fantele din parapete există, numai că ele nu au fost calibrate pentru diluvii. Ele sunt gândite să preia apele pluviale când plouă normal. De ani de zile nu s-au mai sistematizat albiile râurilor, nu s-a mai consolidat malurile, s-a construit haotic şi s-au blocat”, a spus Alin Şerbănescu.

Versanţi fără protecţie, drumuri fără soluţii

Localnicii din Buşteni, loviţi de viituri în urmă cu două zile, sunt convinşi că dezastrul putea fi prevenit.

„Sus acolo s-a înfundat, la cabină. Să cureţe la pod. S-a înfundat cu lemne şi a ieşit afară”, spune un bărbat.

O femeie povesteşte cum apa a intrat în locuinţă:

„Aici era apă mare, probabil. Aşa era. Până la geam la mine. Şi acolo unde se vede ţeava de gaze e o ţevuţă de scurgere de la balcoane, pe acolo a intrat mâl în balcon la mine. Aşa era, de două degete.”

O altă localnică descrie orele de panică:

„A fost ore întregi. M-am speriat şi mi-a fost frică. Am stat în casă şi ne uitam. Cu apa în casă. Am o vârstă dar aşa ceva nu am văzut.”

Într-o gospodărie aflată chiar în calea torentului venit de pe Valea Jepilor Mici, gardul a fost spulberat de buşteni, bolovani şi mâl, iar apa a intrat cu forţă uriaşă în curte, continuându-şi drumul spre DN1.

Autorităţile locale din Buşteni spun că lucrează la decolmatarea zonelor critice şi se pregătesc pentru noi alerte de inundaţii.

„Avem două zone riscante, zona de sus, unde a fost blocat acel pod şi această zonă, ambele au fost şi se lucrează la decolmatarea lor. Situaţia e mai bună decât situaţia din dată de 19”, a declarat primarul Alexandru Florescu.

În zona telecabinei a fost ridicat un dig din saci de nisip pentru a opri eventualele viituri. Râurile din Prahova şi Dâmboviţa rămân sub cod roşu de inundaţii până mâine la ora 12.

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