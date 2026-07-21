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Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ideală

De: Daniel Matei 21/07/2026 | 22:10
Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ideală
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Regizorul Chuck Russell, cunoscut pentru „A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, consideră că Jim Carrey ar putea interpreta cu succes rolul lui Freddy Krueger într-un eventual reboot al celebrei francize horror.

Jim Carrey, noul Freddy Krueger?!

Potrivit publicației Dread Central, cineastul consideră că Jim Carrey ar avea combinația potrivită de umor, energie și expresivitate pentru a-l interpreta pe Freddy Krueger într-o eventuală relansare a francizei.

„Din punctul meu de vedere, Jim ar putea face aproape orice dacă și-ar pune sufletul în asta. Ca Jim să accepte un astfel de rol, ar trebui să venim cu ceva care să reprezinte un nou pas pentru seria «A Nightmare on Elm Street», asemănător cu ceea ce a făcut Wes Craven cu «New Nightmare». Cred că Jim ar lua în calcul un astfel de proiect doar dacă franciza ar merge într-o direcție nouă și îndrăzneață. Iar eu aș lua în considerare colaborarea cu el doar în aceste condiții”, a spus Russell.

Regizorul spune că Robert Englund rămâne Freddy Krueger

Chuck Russell a subliniat însă că nu își imaginează un actor care să îl copieze pe Robert Englund, interpretul original al lui Freddy Krueger.

„Pentru mine, Robert este și va rămâne singurul Freddy. Dacă aș fi implicat într-un nou film din serie, în primul rând aș fi încântat, iar în al doilea rând primul meu obiectiv ar fi să îl aduc și pe Robert în proiect”, a adăugat el.

Chuck Russell și Jim Carrey au mai colaborat în trecut la filmul The Mask (1994), în care actorul l-a interpretat pe Stanley Ipkiss, un funcționar bancar timid care descoperă o mască fermecată ce îl transformă într-un personaj excentric cu fața verde.

Declarațiile lui Chuck Russell au alimentat imediat speculațiile în rândul fanilor, însă, până în prezent, nu a fost anunțat oficial un nou film din seria A Nightmare on Elm Street.

De asemenea, Jim Carrey nu a comentat public ideea și nu există informații potrivit cărora actorul ar fi fost contactat pentru rol.

Jim Carrey este cunoscut în special pentru comedii precum The Mask, Ace Ventura și Dumb and Dumber, însă de-a lungul carierei a demonstrat că poate aborda și roluri dramatice sau întunecate, în filme precum The Number 23 și The Cable Guy, interpretări care i-au făcut pe mulți fani să considere că s-ar potrivi într-o producție horror.

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