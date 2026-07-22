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Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, a născut o fetiță pentru care au ales un nume interesant

De: Irina Maria Daniela 22/07/2026 | 23:30
Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, a născut o fetiță pentru care au ales un nume interesant
Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Sursa foto: Profimedia
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Artistul Marc Anthony, fostul soț al lui J.Lo, a devenit tată pentru a opta oară. Nadia Ferreira a născut o fetiță sănătoasă, iar marele anunț a fost făcut de cântăreț pe contul lui de Instagram. Află detalii!

Marc Anthony, tată pentru a opta oară!

Vestea cea mare a fost dată pe contul de Instagram al cântărețului în vârstă de 57 de ani. Acesta și-a anunțat fanii că soția lui a născut o fetiță pe care au ales să o cheme Myla.

Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară la vârsta de 57 de ani. Sursa foto: Instagram
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară la vârsta de 57 de ani. Sursa foto: Instagram

Fostul soț al lui Jennifer Lopez a publicat câteva fotografii emoționante în care fiul lor Marco, în vârstă de 2 ani, își ține în brațe surioara. Alături de pozele publicate, Marc Anthony a transmis și un mesaj.

„Ce mare binecuvântare este să putem împărtăși cu voi venirea pe lume a prețioasei noastre MYLA. Nici nu vă puteți imagina cât de fericiți suntem acasă. Suntem în culmea fericirii!”, a scris artistul în limba spaniolă.

Fanii au trimis instant zeci de mesaje de felicitare. Printre cei care le-au trimis comentarii s-a numărat și stilistul vedetelor Ken Paves, care a scris: „Felicitări! Sunt atât de fericit pentru voi!”

Câți copii are Marc Anthony

Myla este cel de-al optulea copil al cântărețului și cel de-al doilea alături de actuala soție, Nadia Ferreira. Artistul mai are două fiice și cinci fii din relațiile anterioare:

  • Arianna (32 de ani) și Chase (36 de ani), împreună cu fosta iubită Debbie Rosado;
  • Cristian (25 de ani) și Ryan (22 de ani), din căsnicia cu Dayanara Torres;
  • gemenii Esme și Maximilian, în vârstă de 18 ani, din mariajul cu Jennifer Lopez.
Marc Anthony și Nadia Ferreira mai au un fiu în vârstă de 2 ani. Sursa foto: Instagram
Marc Anthony și Nadia Ferreira mai au un fiu în vârstă de 2 ani. Sursa foto: Instagram

Cu cine este căsătorit Marc Anthony

Marc Anthony și Nadia Ferreira, model și Miss Univers Paraguay 2021, s-au căsătorit în ianuarie 2023, într-o ceremonie organizată la Miami, în Florida. La câteva luni de la nuntă s-a născut Marco, primul lor copil.

„Am o familie minunată, o soție extraordinară, iar Marquito are deja un an și jumătate. Pur și simplu mă bucur de această etapă a vieții mele”, spunea artistul în martie 2025.

Cel mai mare regret al artistului, de-a lungul timpului, a fost că meseria sa l-a ținut departe de familie. Ca artist, Marc a ratat multe momente importante din viața copiilor săi, totul din cauză că a alergat după succes.

„Singurul meu regret este că ceea ce am ales să fac mi-a ocupat atât de mult timp. Mi-ar fi plăcut enorm să fiu un tată care stă acasă și să asist la fiecare clipă din viața copiilor mei. Aș fi iubit asta. Dar nu a fost posibil. Este sacrificiul care încă mă apasă și mă face uneori să mă întreb dacă a meritat cu adevărat”, declara Marc Anthony într-un interviu acordat emisiunii CBS Sunday Morning.

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