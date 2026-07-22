Marc Anthony, tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, a născut o fetiță pentru care au ales un nume interesant

Artistul Marc Anthony, fostul soț al lui J.Lo, a devenit tată pentru a opta oară. Nadia Ferreira a născut o fetiță sănătoasă, iar marele anunț a fost făcut de cântăreț pe contul lui de Instagram. Află detalii!

Marc Anthony, tată pentru a opta oară!

Vestea cea mare a fost dată pe contul de Instagram al cântărețului în vârstă de 57 de ani. Acesta și-a anunțat fanii că soția lui a născut o fetiță pe care au ales să o cheme Myla.

Fostul soț al lui Jennifer Lopez a publicat câteva fotografii emoționante în care fiul lor Marco, în vârstă de 2 ani, își ține în brațe surioara. Alături de pozele publicate, Marc Anthony a transmis și un mesaj.

„Ce mare binecuvântare este să putem împărtăși cu voi venirea pe lume a prețioasei noastre MYLA. Nici nu vă puteți imagina cât de fericiți suntem acasă. Suntem în culmea fericirii!”, a scris artistul în limba spaniolă.

Fanii au trimis instant zeci de mesaje de felicitare. Printre cei care le-au trimis comentarii s-a numărat și stilistul vedetelor Ken Paves, care a scris: „Felicitări! Sunt atât de fericit pentru voi!”

Câți copii are Marc Anthony

Myla este cel de-al optulea copil al cântărețului și cel de-al doilea alături de actuala soție, Nadia Ferreira. Artistul mai are două fiice și cinci fii din relațiile anterioare:

Arianna (32 de ani) și Chase (36 de ani), împreună cu fosta iubită Debbie Rosado;

Cristian (25 de ani) și Ryan (22 de ani), din căsnicia cu Dayanara Torres;

gemenii Esme și Maximilian, în vârstă de 18 ani, din mariajul cu Jennifer Lopez.

Cu cine este căsătorit Marc Anthony

Marc Anthony și Nadia Ferreira, model și Miss Univers Paraguay 2021, s-au căsătorit în ianuarie 2023, într-o ceremonie organizată la Miami, în Florida. La câteva luni de la nuntă s-a născut Marco, primul lor copil.

„Am o familie minunată, o soție extraordinară, iar Marquito are deja un an și jumătate. Pur și simplu mă bucur de această etapă a vieții mele”, spunea artistul în martie 2025.

Cel mai mare regret al artistului, de-a lungul timpului, a fost că meseria sa l-a ținut departe de familie. Ca artist, Marc a ratat multe momente importante din viața copiilor săi, totul din cauză că a alergat după succes.

„Singurul meu regret este că ceea ce am ales să fac mi-a ocupat atât de mult timp. Mi-ar fi plăcut enorm să fiu un tată care stă acasă și să asist la fiecare clipă din viața copiilor mei. Aș fi iubit asta. Dar nu a fost posibil. Este sacrificiul care încă mă apasă și mă face uneori să mă întreb dacă a meritat cu adevărat”, declara Marc Anthony într-un interviu acordat emisiunii CBS Sunday Morning.

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