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Una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei din Italia vrea să obțină cetățenia rusă. „Nu ne putem renega originile”

De: Daniel Matei 22/07/2026 | 22:50
Una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei din Italia vrea să obțină cetățenia rusă. „Nu ne putem renega originile”
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Actrița italiană Ornella Muti a depus cerere pentru obținerea cetățeniei ruse, potrivit declarațiilor făcute de fiica sa, Naike Rivelli. Cele două susțin că decizia este legată de originile lor și că Rusia ocupă un loc important în istoria familiei.

Potrivit agenției ruse RIA Novosti, citată de ANSA, Naike Rivelli a declarat că ea și mama sa au început demersurile pentru obținerea cetățeniei ruse și că nu intenționează să renunțe la cetățenia italiană.

„Solicităm cetățenia rusă pentru a ne simți cu adevărat acasă. Avem rădăcini ruse și nu ne putem renega originile, familia și prietenii”, a declarat Naike Rivelli.

Ea a adăugat că numeroși italieni apreciază cultura rusă și că nici ea, nici mama sa nu au fost criticate în Italia pentru vizitele frecvente în Rusia.

Ornella Muti vorbește de mai mulți ani despre legăturile sale cu Rusia. În 2022, actrița declara că și-ar dori cetățenia rusă, explicând că aceasta ar reprezenta și un omagiu adus mamei sale, care avea origini ruse.

Sursa foto: Profimedia

Ornella Muti, vizite frecvente în Rusia

În ultimii ani, actrița a participat la mai multe evenimente organizate în Rusia și a declarat în repetate rânduri că se simte apropiată de cultura țării. Potrivit fiicei sale, cele două iau în calcul inclusiv achiziționarea unei locuințe la Moscova sau Sankt Petersburg.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au anunțat dacă solicitarea depusă de Ornella Muti și Naike Rivelli a fost aprobată.

Legăturile actriței cu Rusia au atras atenția presei internaționale și în trecut. În 2010, Ornella Muti a lipsit de la o reprezentație programată la Teatro Verdi din Pordenone, prezentând un certificat medical potrivit căruia era bolnavă. În aceeași perioadă însă, ea a participat la un dineu de gală organizat la Sankt Petersburg, la care a fost prezent și Vladimir Putin.

Cazul a ajuns în instanță, iar actrița a fost condamnată definitiv în Italia pentru fraudă, primind o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare și o amendă. Pentru a evita executarea pedepsei, aceasta a fost obligată să achite și despăgubiri de 30.000 de euro către teatrul care își anulase spectacolul din cauza absenței sale.

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