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Regele Charles va efectua o nouă vizită de stat în Spania. Cu ce membri ai familiei regale s-ar putea revedea

De: Paul Hangerli 22/07/2026 | 07:20
Regele Charles va efectua o nouă vizită de stat în Spania. Cu ce membri ai familiei regale s-ar putea revedea
Familia regală se pregătește pentru următoarea vizită oficială, sursa-colaj CANCAN.RO
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Regele Charles al III-lea și regina Camilla se pregătesc pentru următoarea lor mare vizită oficială în străinătate. Potrivit presei britanice, cei doi monarhi vor efectua o vizită de stat în Spania în 2027, prima de acest fel realizată de un suveran britanic în aproape patru decenii. Evenimentul ar putea reuni cele două familii regale și chiar marca un moment important pentru prințesa Leonor și infanta Sofia.

Regele Charles și regina Camilla vor merge în Spania în 2027

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, și regina Camilla, de 79 de ani, vor efectua o vizită de stat în Spania în cursul anului 2027, potrivit informațiilor obținute de publicația HELLO!. Datele oficiale ale deplasării nu au fost încă anunțate.

Va fi prima vizită oficială de stat a unui monarh britanic în Spania din 1988, când regina Elisabeta a II-a și prințul Philip au fost primiți de fostul rege Juan Carlos și de regina Sofia.

Cu această ocazie, este de așteptat ca regele Charles și regina Camilla să fie primiți de regele Felipe al VI-lea și regina Letizia, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în cadrul vizitelor oficiale de stat.

Prințesa Leonor și infanta Sofia ar putea avea un rol important

Deocamdată nu se știe dacă prințesa Leonor, în vârstă de 20 de ani, și sora sa, infanta Sofia, de 19 ani, vor participa la toate evenimentele oficiale.

Totuși, dacă programul va include un banchet de stat, cele două prințese ar putea apărea pentru prima dată purtând diademe, un moment considerat simbolic în viața membrilor familiilor regale europene.

Vizita are și o puternică miză diplomatică

Vizitele de stat reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente diplomatice ale monarhiei britanice și au rolul de a consolida relațiile dintre Regatul Unit și alte state.

Acestea au loc fie atunci când regele efectuează deplasări oficiale în străinătate, fie când șefi de stat și monarhi străini sunt primiți în Marea Britanie, la recomandarea Ministerului britanic de Externe.

În cazul vizitelor organizate în Regatul Unit, invitații sunt întâmpinați în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Horse Guards Parade, la care participă și alți membri ai familiei regale.

În mod tradițional, în seara sosirii are loc un banchet de stat la care participă aproximativ 150 de invitați. Regele susține un discurs și ridică un toast în onoarea șefului statului vizitator, gest la care acesta răspunde printr-un discurs similar.

Prima vizită de acest fel după aproape 40 de ani

Vizita programată pentru 2027 va fi prima vizită oficială de stat în Spania a unui monarh britanic după cea din 1988. De asemenea, aceasta va reprezenta o nouă oportunitate de apropiere între cele două familii regale.

Regele Felipe și regina Letizia s-au numărat printre invitații la încoronarea regelui Charles din 2023 și au participat și la recepția organizată la Palatul Buckingham pentru liderii și reprezentanții străini. Cei doi au fost văzuți discutând cu noul suveran britanic.

Anterior, în noiembrie 2022, regele Felipe a fost primit de Charles la Clarence House, iar imaginile surprinse atunci i-au arătat pe cei doi râzând și discutând într-o atmosferă relaxată.

Relațiile dintre cele două case regale sunt tot mai apropiate

Regele Felipe și regina Letizia au participat și la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, unde au adus un ultim omagiu suveranei la Westminster Hall.

La rândul lor, cei doi au efectuat o vizită de stat în Regatul Unit în perioada 12-14 iulie 2017. Au fost primiți cu toate onorurile la Horse Guards Parade și au participat la un dineu oficial organizat la Palatul Buckingham, la care au fost prezenți și prințul William și prințesa Kate.

În timpul acelei vizite, regele Felipe a susținut un discurs în fața Camerelor Parlamentului britanic, un gest care a evidențiat importanța relațiilor dintre Regatul Unit și Spania.

Pe lângă componenta diplomatică, vizitele de stat includ frecvent și expoziții organizate de Colecția Regală. La vizita regelui Spaniei din 2017, au fost expuse mai multe obiecte dedicate reginei Ena a Spaniei, nepoata reginei Victoria și străbunica regelui Felipe.

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