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ISU a emis Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtună

De: Alina Drăgan 22/07/2026 | 07:59
ISU a emis Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtună
Cod portocaliu de furtună
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Vremea se menține în continuare una capricioasă, iar episoadele de instabilitate atmosferică fac ravagii în țară. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță noi furtuni și precipitații abundente. În București, aversele torențiale și-au făcut prezența încă din această dimineață, iar autoritățile au emis mesaj Ro-Alert.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până joi dimineață, care anunță o răcire accentuată a vremii și furtuni. Totodată, Bucureștiul se va afla sub două atenționări meteorologice cod galben.

Cod portocaliu de furtună

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și nu vin cu vești prea bune, mai ales pentru Capitală. A fost emisă o avertizare cod portocaliu de precipitații abundente și furtuni. În București, precipitațiile și-au făcut prezența încă din această dimineață și a fost emis mesaj Ro-Alert.

„Alertă Extremă. AVERTIZARE METEO COD PORTOCALIU – INTENSIFICĂRI ALE VÂNTULUI, frecvente descărcări electrice, averse torențiale care vor cumula local 25–40 l/mp.

Perioada de manifestare: 07:55–08:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”, a transmis ISU.

Cod portocaliu de furtună

Capitala se află sub două atenționări meteorologice cod galben. Prima este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 22:00 – 22 iulie, ora 09:00, pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Iar a doua va intra în vigoare între 22 iulie, ora 09:00 și 23 iulie, ora 03:00, când sunt prognozate instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

De asemenea, nici restul țării nu scapă de episoadele de instabilitate atmosferică. În vigoare este și un cod portocaliu de averse torențiale însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 22 – 22 iulie, ora 09 și vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău.

„În județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp”, anunță meteorologii.

Mai mult, a fost emisă și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ce vizează Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei local în Carpații Meridionali și de Curbură.

 

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