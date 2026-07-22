Russell Wilson a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite cu Ciara, după 10 ani împreună: „Multă rugăciune și foarte multă iubire”

Russell Wilson și Ciara au sărbătorit recent 10 ani de căsnicie, iar fostul star din NFL a vorbit deschis despre ingredientele care au făcut ca relația lor să reziste în timp. Cuplul, care are împreună patru copii, spune că dragostea, credința și sprijinul reciproc sunt cheia unei familii fericite.

Russell Wilson a dezvăluit secretul căsniciei sale

În cadrul evenimentului Fanatics Fest, desfășurat pe 18 iulie, Russell Wilson, în vârstă de 37 de ani, a vorbit despre relația sa cu Ciara și despre aniversarea unui deceniu de căsnicie.

Întrebat care este secretul unei relații atât de solide, fostul jucător din NFL a răspuns simplu:

„Multă rugăciune și foarte multă iubire. Avem patru copii minunați. Încerc să văd dacă mă lasă să avem și al cincilea.”

Și-au sărbătorit aniversarea pe o plajă din Caraibe

Russell Wilson a dezvăluit și modul în care el și soția sa, câștigătoare a premiului Grammy, au ales să marcheze cei zece ani de căsnicie.

„Ne-am simțit foarte bine. Am fost într-o vacanță la plajă, în St. Barts, iubito.”

Sportivul a adăugat că ultimul deceniu petrecut alături de Ciara a fost unul extraordinar.

„Zece ani… a fost minunat.”

O poveste de dragoste începută în 2015

Russell Wilson și Ciara au început relația în 2015 și s-au căsătorit un an mai târziu.

Familia lor s-a mărit în 2017, odată cu nașterea fiicei Sienna Princess. În 2020 a venit pe lume fiul Win Harrison, iar în decembrie 2023 s-a născut cea de-a doua fiică a cuplului, Amora Princess.

Ciara mai are un fiu, Future Zahir, în vârstă de 12 ani, din relația anterioară cu rapperul Future.

Declarația de dragoste făcută de Ciara

Pe 6 iulie, Ciara a marcat aniversarea căsătoriei printr-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de imagini în care exersa loviturile de golf pe un iaht, în timp ce Russell Wilson o încuraja.

Artista a scris:

„Din prima zi în care ne-am întâlnit… nu ne-am oprit niciodată din a râde, a dansa, a ieși la întâlniri, a ne ține de mână, a fi pasionali, a ne ruga, a ne ierta și a trăi cele mai frumoase momente din viața noastră. Îmi amintesc că am spus «Da» de parcă ar fi fost ieri și aș spune din nou «Da», fără ezitare.”

Ciara i-a fost alături și la retragerea din NFL

În luna iunie, Ciara și-a arătat sprijinul pentru soțul ei după ce acesta și-a anunțat retragerea din NFL, încheind o carieră de 14 ani. Russell Wilson a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram în care a inclus imagini din cariera sa, dar și fotografii și videoclipuri alături de familie.

Artista a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

„Cel mai bun din lume!”, a scris ea.

Apoi a adăugat:

„Există unul singur, numărul 3! Sunt mereu atât de mândră de tine! Este o adevărată binecuvântare să parcurg această călătorie alături de tine. Ești cea mai mare sursă a mea de inspirație! Te iubesc enorm.”

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