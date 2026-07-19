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Poveste cu final fericit după Insula Iubirii. Francesca și Cristi s-au căsătorit și așteaptă un copil

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 21:09
Poveste cu final fericit după Insula Iubirii. Francesca și Cristi s-au căsătorit și așteaptă un copil
Francesca și Cristi sursa foto: capturi video Instagram
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Francesca Sarao și Cristi Pungă se numără printre puținele cupluri care au demonstrat că relația lor a devenit și mai puternică după participarea la „Insula Iubirii”. Deși experiența din Thailanda este cunoscută pentru provocările și tensiunile pe care le aduce concurenților, cei doi au reușit să își consolideze legătura și să transforme perioada de după emisiune într-un nou început. Astăzi, cei doi sunt căsătoriți și se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor, venirea pe lume a primului copil.

După încheierea filmărilor și revenirea la viața de zi cu zi, Francesca și Cristi au continuat să își construiască relația departe de camerele de filmat. Participarea la show le-a oferit ocazia să își înțeleagă mai bine relația și să privească cu mai multă încredere spre viitor. În loc să îi îndepărteze, experiența trăită i-a apropiat și mai mult, iar planurile lor de viitor au prins contur într-un timp relativ scurt.

Francesca și Cristi s-au căsătorit și așteaptă un copil

Primul pas important a fost căsătoria. În luna mai a acestui an, cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase organizate într-un decor de poveste, în zona Brașovului. Evenimentul a fost pregătit cu atenție, iar atmosfera a fost una elegantă și relaxată, într-un peisaj montan spectaculos. Familia și prietenii apropiați au fost alături de miri într-una dintre cele mai importante zile din viața lor.

Mireasa a atras toate privirile prin alegerea unei rochii de mireasă diferite de modelele clasice. Ținuta sa a ieșit din tipare și a devenit rapid unul dintre cele mai comentate detalii ale evenimentului, completând perfect cadrul ales pentru ceremonie. La rândul său, Cristi a optat pentru o apariție elegantă, iar imaginile surprinse în ziua nunții au reflectat emoția și bucuria trăite de cei doi.

La scurt timp după căsătorie, cei doi au avut un nou motiv de sărbătoare. Francesca și Cristi au aflat că familia lor urmează să se mărească, veste care a reprezentat începutul unui nou capitol în viața lor. Sarcina a fost primită cu entuziasm, iar pregătirile pentru venirea pe lume a bebelușului au devenit prioritatea lor.

Viitorii părinți au organizat și un eveniment special pentru a afla sexul copilului. Într-un cadru amenajat în aer liber, în timpul unui picnic alături de cei apropiați, au descoperit că vor avea un băiețel. Momentul a marcat o nouă etapă importantă pentru cuplu, iar emoțiile au fost cu atât mai mari cu cât visul de a întemeia o familie devine, treptat, realitate.

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