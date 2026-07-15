Antena 1 a amânat sezonul 10 Insula Iubirii. Când începe, de fapt

Vești nu tocmai bune vin pentru fanii Insula Iubirii. Publicul așteaptă cu nerăbdare premiera sezonului 10, însă se pare că aceasta se lasă așteptată. Deși fanii vor avea parte de o producție specială în luna iulie, Insula Iubirii – Reuniuni, debutul noului sezon a fost amânat de Antena 1. Când începe, de fapt, Insula Iubirii sezonul 10?
Insula Iubirii este una dintre cele mai așteptate emisiuni. În fiecare vară, fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare premiera, însă de această dată se pare că nu va mai avea loc. Antena 1 a amânat sezonul 10 Insula Iubirii. Anunțul oficial a fost făcut.
Insula Iubirii sezonul 10 nu va debuta pe 23 iulie, așa cum se credea inițial. La această dată va avea în schimb premiera Insula Iubirii – Reuniuni, un format separat în care foști concurenți revin pentru a povesti ce s-a întâmplat după încheierea experienței din Thailanda. Publicul va afla cine a rămas împreună, cine s-a despărțit și cum s-au schimbat viețile participanților după ieșirea din emisiune.
În ceea ce privește sezonul 10, Antena 1 a anunțat astăzi, 15 iulie, că se amână până în toamnă. Mai exact, într-un promo difuzat de postul de televiziune a fost anunțat că noul sezon Insula Iubirii va începe în luna septembrie.
Așadar, fanii celebrului show mai au de așteptat până la începutul toamnei pentru a face cunoștință cu noii concurenți. Între timp însă se pot delecta cu Insula Iubirii – Reuniuni, formatul ce va avea premiera în data de 23 iulie.
„Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră, le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent.
Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei! În plus, vom avea ocazia să revedem imagini virale, imagini iubite de toată lumea și să vedem ce-și mai amintesc din acel moment al vieții lor. Ne vedem din 23 iulie, la Insula Iubirii – Reuniuni”, a transmis Radu Vâlcan.
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