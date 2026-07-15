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Emisiunea de la Antena 1 în care apare Olga Barcari. A făcut dezvăluirea la Dan Capatos Show

De: Simona Vlad 15/07/2026 | 23:44
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Olga Barcari revine pe micul ecran cu un nou proiect care stârnește deja curiozitatea fanilor. Invitată la Dan Capatos Show, vedeta a confirmat că urmează să filmeze pentru emisiunea lui Nea Marin. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Olga Barcari a confirmat că urmează să participe la emisiunea lui Nea Marin, însă a evitat să ofere prea multe detalii. Vedeta a explicat că filmările încă nu au început încă și preferă să respecte regulile producției. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu, urmează. Ok, da, nu știu dacă am voie să spun. Urmează, nu știu, nu, că urmează, urmează.”

Dan Capatos a încercat să afle mai multe despre noul proiect, însă discuția s-a mutat rapid spre viața personală a invitatei. Prezentatorul a remarcat că publicul este interesat mai ales de situația ei sentimentală și de schimbările recente. Olga ne-a mărturisit că există un bărbat pe care îl așteaptă de mult timp să revină în țară.

„Aștept un băiat de foarte mult timp. Sunt foarte cuminte și foarte fidelă. Urmează să vină acum în țară cât de curând. Doar că se pare că îmi place să stric lucrurile înainte. Am preferat să ne certăm puțin, ca să-l las să-și rezolve treburile și să vină. Dar acum vedem ce și cum.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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