Marinărița Olga Barcari „navighează” printre influenceri cot la cot cu Alexandra Ungureanu. Fosta concurentă de la Asia Express a ridicat ancora!

Hairstylista vedetelor și fostă concurentă Survivor și Asia Express, Olga Barcari continuă să iasă prin București și este recunoscută de toată lumea. CANCAN.RO a surprins-o la un eveniment cu influenceri, organizat pe o temă nautică. Toată lumea e în pulovere marinărești, pantaloni de doc și neapărat în dungi. Olga Barcari face notă distinctă, dar e cu atât mai frumușică.

Roșul o prinde foarte bine pe moldoveanca Olga Barcari, 37 de ani, o fată frumoasă devenită deja o piesă de rezistență în panoplia mondenilor bucureșteni. Iat-o la un eveniment tip „Aperitivo”, la o cunoscută patiserie din nordul Capitalei. Olga poartă o pereche de pantaloni albi, din doc foarte gros, cu decorațiuni cu capse. Tricoul roșu cu dungi albe o face deosebită (de parcă avea nevoie!) în marea de ținute alb-negru. E o pirățică foarte simpatică, dacă este permis acest diminutiv.

Când se anunță că se servește mâncarea, Olga Barcari se prezintă prompt, își umple farfuria cu bunătăți și coboară din nou treptele, fără să trădeze vreun rău de mare. Experiența de la Survivor a ajutat-o probabil să fie mai sigură pe ea. Coboară treptele de pe dunetă pe punte ca un strașnic matelot, apoi își găsește rapid un loc lângă hublouri.

Olga Barcari „navighează” printre influenceri cot la cot cu Alexandra Ungureanu

Desigur, mâncarea trebuie pozată, altfel crede bucătarul că e ceva în nergulă cu ea. Olga face poza și apoi începe să mănânce, ca un marinar ce așteaptă să fie chemat oricând pe punte. La orizont se ivește ca o furtună de vară cunoscuta cântăreață Alexandra Ungureanu, asortată perfect în dungi alb-negre. Olga o primește cu generozitate la masa ei. În felul acesta își mai face o prietenă, poate o clientă. Să nu uităm că în acest domeniu al serviciilor esențial este să ai un anturaj bogat.

Olga nu și-a încărcat farfuria la bufet precum un turist român la all-inclusive. Silueta ei sportivă trebuie întreținută, și moderația este cheia, așa că are doar niște creveți și pâine integrală, sănătoasă. E bine că nu s-au dat biscuiți marinărești, că exista riscul să-și rupă cineva dinții în ei și cine vrea să vadă vedete cu un dinte lipsă? Iată că Olga își face și ea o poftă cu creveții, care sigur merg bine cu un pahar de prosecco. Din fericire, la acest Aperitivo nu s-a ivit nicio urgență, așa că marinarii de pe terasă stau la taclale în tihnă, cum șade bine unui marinar de uscat.

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