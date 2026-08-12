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Rod Stewart, probleme serioase de sănătate la 81 de ani. Artistul a ajuns pe masa de operație și și-a anulat toate concertele

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 22:10
Rod Stewart, probleme serioase de sănătate la 81 de ani. Artistul a ajuns pe masa de operație și și-a anulat toate concertele
Sursa foto: Profimedia
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Rod Stewart trece printr-o nouă perioadă dificilă din punct de vedere medical. Artistul britanic, în vârstă de 81 de ani, a suferit recent o procedură la inimă și a fost nevoit să își anuleze toate concertele programate în perioada următoare, după ce medicii i-au recomandat să ia o pauză de patru săptămâni pentru recuperare.

Reprezentanții cântărețului au anunțat că acesta a trecut cu succes printr-o procedură coronariană în urma căreia i-a fost montat un stent. Medicii sunt mulțumiți de evoluția sa, iar Rod Stewart și-a reluat activitățile obișnuite, însă are nevoie de o perioadă de recuperare înainte de a reveni pe scenă, potrivit Express.co.uk.

Rod Stewart a suferit o intervenție la inimă

Procedura a venit după o perioadă în care artistul a avut mai multe probleme medicale care i-au afectat programul artistic.

În ultimele luni, Stewart a fost nevoit să își anuleze sau să amâne mai multe spectacole. În iunie, unele concerte au fost anulate din cauza unor probleme respiratorii și a laringitei, iar în timpul unui concert din Utah a avut nevoie de oxigen după ce aproape a leșinat pe scenă.

La începutul acestei luni, cântărețul a anulat în ultimul moment un concert programat la Cincinnati, organizatorii explicând atunci că era vorba despre o „procedură medicală minoră” care necesita atenție imediată. Ulterior, a fost anulat și concertul de la Cleveland. Acum s-a aflat că problema a fost una cardiacă și că Stewart a trecut printr-o procedură coronariană.

„Sunt deja mai bine și mă recuperez foarte bine”, a transmis Rod Stewart după intervenție. Artistul le-a mulțumit medicilor și asistentelor care s-au ocupat de el și și-a exprimat regretul că nu își poate respecta programul.

Cântărețul a spus că este „profund dezamăgit” că trebuie să rateze spectacolele și și-a cerut scuze fanilor, dar a adăugat că abia așteaptă să revină pe scenă.

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