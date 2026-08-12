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Mihai Gâdea, dezvăluire rară despre sora lui! Povestea din copilărie pe care nu mulți o știau: „Nu voiam să îți dau drumul”

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 21:41
Mihai Gâdea, dezvăluire rară despre sora lui! Povestea din copilărie pe care nu mulți o știau: „Nu voiam să îți dau drumul”
Mihai Gâdea, dezvăluire rară despre sora lui! Povestea din copilărie pe care nu mulți o știau: „Nu voiam să îți dau drumul”
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Mihai Gâdea a renunțat pentru moment la tonul serios de la televizor și a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe cei care îl urmăresc. Cu ocazia zilei de naștere a surorii sale mai mici, Emi, prezentatorul a publicat o fotografie cu aceasta și i-a transmis un mesaj emoționant.

Imaginea publicată în mediul online a venit la pachet cu o mărturisire despre copilărie. Prezentatorul și-a amintit momentul în care mama lui a venit acasă cu nou-născuta, iar el a primit-o în brațe. Acesta a spus și-a iubit sora din prima clipă și că nu voia să îi dea drumul din brațele lui nici măcar o clipă.

„La mulți ani, Emi.  Îmi place să cred că iubirea pentru tine a început înainte să știu eu prea bine ce înseamnă iubirea. Îmi amintesc ziua în care ai venit de la maternitate. Mami m-a lăsat să te țin în brațe și te-am ținut atât de mult, încât astăzi nici nu mai știu dacă au fost minute sau ore. Știu doar că nu voiam să-ți dau drumul. Te lăsam din brațe doar când aveai nevoie de Mami. În rest, locul tău era la mine.”, și-a început Mihai Gâdea mesajul.

Mihai Gâdea, mesaj emoționant pentru sora lui

Pentru Gâdea, timpul nu pare să fi schimbat sentimentul pe care îl avea încă din copilărie. El a spus că Emi a rămas pentru el „sora cea mică”, indiferent de anii care au trecut.

Mihai Gâdea, dezvăluire rară despre sora lui! Povestea din copilărie pe care nu mulți o știau: „Nu voiam să îți dau drumul”
Mihai Gâdea, dezvăluire rară despre sora lui! Povestea din copilărie pe care nu mulți o știau: „Nu voiam să îți dau drumul”

„Au trecut anii, dar ceva a rămas exact la fel: ești sora mea cea mică și o parte din mine va vrea mereu să te țină aproape. Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie. De la tine, de la Dana, de la Alina, de la Mami, de la Buni, de la Tata.”, a mai spus prezentatorul TV.

Prezentatorul a mărturisit că, odată cu maturizarea, a început să vadă altfel ceea ce i-a oferit familia. El a spus că familia este adevărata lui bogăție și că este recunoscător pentru tot ce i-a oferit Dumnezeu.

„Cu cât trece timpul, cu atât înțeleg mai bine cât de rar și de prețios este ceea ce am primit. Nu știu cum aș putea să-I mulțumesc vreodată suficient lui Dumnezeu pentru tine și pentru toți ai noștri. Știu doar că, atunci când mă uit la voi, îmi dau seama cât de bogat sunt în lucrurile care contează cu adevărat.”, a mai spus el.

„Te iubesc infinit!”

Mihai Gâdea a adus-o în discuție pe fiica lui, Karina. El a spus că seamănă izbitor cu mătușa ei și că este foarte mândră de acest lucru.

„Tu, Emi, ești unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții mele. Karina e foarte măgulită să știe că seamănă cu tine. Te iubesc enorm. Te prețuiesc. Te admir infinit pentru omul care ești și pentru omul care continui să devii.La mulți ani, sora mea cea mică. Te iubesc infinit!”, a fost mesajul transmis de Gâdea.

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