“Dă că ai Ferrari!”. Un cerşetor i-a distrus maşina lui Edi Vasile după ce nu a vrut să îi dea bani

Creatorul de conţinut Edi Vasile a stârnit un val masiv de reacţii pe TikTok după ce a publicat un clip în care povesteşte cum un cerşetor i‑a vandalizat Ferrari‑ul.

Incidentul, filmat chiar de el, a devenit rapid subiect de discuţie online, mai ales prin prisma modului în care s‑a ajuns la agresiune: un refuz de a da bani, urmat de un atac direct asupra maşinii de lux.

“Dă că ai Ferrari!”

În filmarea postată, Edi Vasile explică pas cu pas cum s‑a desfăşurat scena.

“Deci băieți, mi-a spart geamul direct. Mi-am luat mașina și eu, Ferrari-ul, l-am pus aici. Așteptăm echipajul de poliție să ajungă. Din nou, nu mai suntem în anii 2000. Nu e problemă de un geam. Problema e că putea să fie o femeie. Ăsta e acolo, e beat mort, se uită și mă înjură.”

Creatorul de conţinut subliniază că totul a pornit de la o cerere de bani, ignorată de el, în timp ce vorbea la telefon. Situaţia s-a amplificat când o altă persoană i-a reproşat că “ar trebui să dea, că are Ferrari”, moment în care a deschis geamul, iar agresorul a lovit maşina.

Un cerşetor i-a distrus maşina lui Edi Vasile după ce nu a vrut să îi dea bani

Edi Vasile mai spune că pagubele nu se limitează la geamul spart.

“A dat și în parbriz. Nu știu dacă se vede pe video, aici e un pic crăpat. Acum sunt curios când o să fie daunele și ce o să fac aici.”

Ulterior, la secţie, criminalistica a venit pentru a preleva amprente şi a confirma că persoana respectivă este autorul vandalizării. Chiar şi aşa, creatorul de conţinut afirmă că nu se aşteaptă la vreo despăgubire reală:

“Oricum e absolut degeaba că tot din banii mei o să plătesc.”

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