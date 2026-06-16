Edi Vasile a pierdut prima bătălie în instanță! Influencerița Lala și fostul iubit continuă războiul pe toate fronturile

Scandalul dintre Andreea Ciucă, cunoscută pe Tiktok drept „Lala”, și fostul ei iubit, Edi Vasile, intră într-o nouă etapă după ce instanța a respins cererea acestuia de a elimina din spațiul public videoclipurile în care tânăra îl acuză de presupuse episoade de abuz.

Unul dintre cele mai urmărite scandaluri din online, cel dintre Andreea Ciucă, aka „Lala”, și fostul ei iubit, Edi Vasile, a luat o întorsătură neașteptată. Disputa dintre cei doi s-a mutat complet din zona rețelelor sociale direct în sala de judecată.

Conflictul, izbucnit după despărțire, a escaladat rapid în ultimele săptămâni, pe fondul unor acuzații publice lansate de Andreea Ciucă, care a vorbit despre presupuse episoade de abuz în relație. Edi Vasile a respins ferm aceste afirmații și a susținut că separarea ar fi fost inițiată chiar de el, nu de fosta parteneră.

„Am citit peste tot la știri că aș fi ținut-o cu forța pe fosta mea iubită, lucru care e total fals. Eu am inițiat această despărțire și eu mi-am dorit-o (…) Sunt într-un moment al vieții în care, pur și simplu, nu-mi doresc o relație. Nu am vrut să pierd nici timpul meu, nici al ei, așa că am decis să pun capăt relației. Acum am o întrebare foarte sinceră: Tu, care te uiți la video-ul ăsta, ai sta 4 ani într-o relație cu un abuzator sau cu un om violent? Relația asta a fost publică timp de 4 ani de zile”, a explicat Edi Vasile într-un videoclip postat pe TikTok.

Edi Vasile a pierdut prima ”bătălie” cu fosta iubită

În acest context tensionat, influencerul a decis să își caute dreptatea în instanță și a cerut eliminarea din mediul online a videoclipurilor în care apar acuzațiile la adresa lui. Totuși, demersul său nu a avut, deocamdată, rezultatul dorit.

Instanța a respins cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale, ceea ce înseamnă că materialele video în care Andreea Ciucă îi aduce acuzații grave rămân în continuare online. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile, apelul urmând să fie depus la Tribunalul Vâlcea.

”Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Vâlcea. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.06.2026”.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Andreea Ciucă a depus la dosar probe video pe un memory stick, susținând că acestea ar putea susține acuzațiile de abuz.

De cealaltă parte, Edi Vasile a contestat ferm interpretarea materialelor susținând că probele prezentate de fosta iubită ar fi „trunchiate”.

În motivările depuse în instanță, Edi Vasile a invocat, degeaba însă, și prejudiciul de imagine pe care susține că l-ar fi suferit în urma acuzațiilor publice.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, însă este clar că războiul dintre cei doi foști parteneri este departe de a se fi încheiat, cu acuzații, probe și replici tot mai dure de ambele părți.

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