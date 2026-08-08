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Probleme de sănătate pentru Lora! Diagnosticul primit din parte medicilor: „Fata intră la terapie și se ține de data asta”

De: Alina Drăgan 08/08/2026 | 22:13
Probleme de sănătate pentru Lora! Diagnosticul primit din parte medicilor: „Fata intră la terapie și se ține de data asta”
Probleme de sănătate pentru Lora /Foto: TikTok
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Ultima perioadă a fost una intensă pentru Lora. Artista are un program extrem de încărcat, iar în cele din urmă acest lucru i-a adus și câteva probleme de sănătate. Recent, vedeta și-a îngrijorat fanii din mediul online, atunci când a publicat raportul medical. Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântăreața?

Deși este vară și majoritatea vedetelor își petrec timpul în vacanțe exotice, Lora se află la polul opus, iar în ultima perioadă a muncit destul de mult. Artista cu greu se împarte între toate lucrurile pe care le are de făcut, iar uneori tinde să se neglijeze. Ei bine, toate acestea i-au adus, în cele din urmă, și câteva probleme de sănătate.

Probleme de sănătate pentru Lora

Recent, Lora și-a îngrijorat fanii din mediul online. Aceasta a mărturisit că se confruntă cu unele probleme de sănătate și a publicat raportul medical. Mai exact, se pare că organismul artistei nu mai poate face față programului încărcat, iar din cauza suprasolicitării vedeta a început să aibă probleme. Lora a mers la medic pentru a afla ce se întâmplă, iar rezultatele nu au fost unele favorabile.

„A primit sora voastră raportul medical! N-am probleme. Deloc (n.r. ironică). Da, deloc n-am. Deloc, deloc, deloc. Ia fiți atenți!”, a spus cântăreața, în mediul online.

Lora a publicat raportul medical și se pare că aceasta are probleme la nivelul zonei cervicale și al centurii scapulare. De asemenea, medicii spun că simptomele sunt agravate din cauza stilului de viață încărcat al cântăreței.

„Simptomatologia este agravată de activitatea profesională intensă, stresul de performanță, pozițiile menținute prelungit, solicitarea repetitivă a centurii scapulare, lipsa refacerii corespunzătoare și suprasolicitarea psihico-fizică specifică activității de persoană publică”, se arată în raportul medical.

Iar cum problemele sunt destul de grave, specialiștii i-au recomandat Lorei un tratament ce o va ajuta să scape de dureri și să-și recapete mobilitatea. Artista este hotărâtă să urmeze îndeaproape sfaturile medicilor și își dorește să scape cât mai repede de problemele cu care se confruntă.

„Fata intră la terapie și se ține de data asta. Plan de terapie integrat, 10 ședințe. Minim. Și curenți, și electroterapie”, a mai spus Lora.

 

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Foto: Instagram

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