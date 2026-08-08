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Natalia Mateuț, spectacol pe plajă în Ibiza. Fotografiile în costum de baie au făcut furori

De: Irina Vlad 08/08/2026 | 22:53
Natalia Mateuț, spectacol pe plajă în Ibiza. Fotografiile în costum de baie au făcut furori
Natalia Mateuț/ sursă foto: social media
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Natalia Mateut a încins imaginația comunității sale din mediul online, după ce a încărcat pe o rețea de socializare un calup de fotografii realizate direct de pe plajele însorite din Ibiza. Fie în costumd e baie, fie în rochii decoltate și extrem de mulate, prezentatoare TV s-a lăsat pozată din toate unghiurile. 

La fel ca anul trecut, Natalia Mateuț nu se abate de la rutina din timpul verii. A dat o fugă pe insula milionarilor, în Ibiza, destinație de care pare să fie cucerită iremediabil. Plaje exclusiviste, faimoasele beach baruri de pe insulă, dar și apusurile spectaculoase sunt doar o parte din tabloul care a întregit ultima vacanță a acesteia – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Natalia Mateuț, parada modei pe plajele din Spania

Fiica fostului fotbalist Dorin Mateuț a făcut ravagii pe plajele și în cluburile din Ibiza. De dimineață până seara, Natalia a schimbat ținutele provocatoare una după alta, trecând rapid de la costum de baie, la rochii mulate în care a dansat în cele mai exclusiviste plaje și cluburi de pe insulă.

Așa cum era de așteptat, experiența din Ibiza nu avea cum să nu fie împărtășită și pe rețelele de socializare. Ea a încărcat un calup de pe peste 20 de fotografii incendiare, atât cu peisajele spectaculoase din Spania, cât și cu aparițiile sale „hot”.

Din Brazilia direct în Ibiza

La începutul acestui an, Natalia Mateuț a dat startul unui maraton al vacanțelor exotice. Prima destinație a fost Brazilia, unde a petrecut noaptea dintre ani. Servicii de 5 stele, cameră cu vedere direct spre ocean, preparate culinare din America de Sud și compania prietenilor – sunt doar câteva dintre expriențele pe care le-a trăit din plin.

„În Brazilia am fost plecată cu un grup de prieteni, vreo 10. Am fost în Sao Paulo, apoi am stat 12 zile în Praia do Carneiros. Am stat într-un resort unde am avut propria noastră vilă exact pe ocean, pe malul oceanului. Ieșeam din living și dădeam spre piscina privată, apoi ieșeam pe pajiște și la 50 de metri era oceanul.

Am avut și un chef care ne-a gătit, am mâncat chestii foarte bune, delicioase, gătite în stil brazilian, mi-a plăcut foarte tare din meniul lor steak-ul de vită braziliană, foarte bună, celebră la ei, extrem de gustoasă”, spunea Natalia Mateut în urmă cu doar câteva luni, pentru Click!.

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Comentarii 1
  • Mayson Paul

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