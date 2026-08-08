Un piroman periculos umblă liber prin București. A dat foc în trei locuri în doar câteva ore

Un bărbat care ar fi fost eliberat recent din închisoare a băgat spaima în locuitorii unui cartier din București, după ce a provocat mai multe incendii într-o singură noapte.

Incendiile au fost izbucnite în noaptea de vineri spre sâmbătă (7-8 august), când piromanul a dat foc mai multor scări de bloc din Capitală. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere au înregistrat momentele în care bărbatul a declanșat focul. Cel mai periculos incendiu a fost provocat într-o scară de bloc unde erau depozitate mai multe gunoaie și materiale inflamabile, iar flăcările s-au extins până la etajul al treilea.

Piromanul este căutat de poliție

În urma verificărilor, mai multe aparate de aer condiționat au fost distruse, iar geamurile unor locuințe au fost sparte. În mai puțin de o oră, pompierii au fost solicitați în trei zone din Capitală. Prima alarmă s-a dat în jurul orei 3 și jumătate în sectorul 6 al Capitalei. Potrivit localnicilor, în urmă cu doar câteva săptămâni, bărbatul ar mai fi incendiat câteva mașini parcate din zonă.

Al doilea apel la 112 a venit la doar câteva minunte după primul, pompierii fiind chemați să intervină la două străzi distanță de prima misiune. La ora 4 dimineața, un al treilea apel anunța că mai multe gunoaie au fost incendiate la intrarea unui bloc.

„Geamurile s-au spart atat la noi cat si la vecinii de la etajul 1. Dormeam, noi am simțit miros de fum. Marele nostru noroc a fost că am avut geam închis la camera copiilor. Fix acolo dorm copiii. Bubuiau, erau plasticele și făceau foarte urât. A fost o flacără foarte mare. Un vecin și-a mutat mașina de aici, că putea să ia și lui mașina foc. Am tras de rastele, niște apă de la subsol, am adus, până au venit pompierii, focul a fost aproape stins”, au spus oamenii pentru observatornews.ro.

Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă suficient de mult cât să pună în pericol viața locatarilor. Oamenii din zonă sunt îngroziți de cele întâmplate și se tem că piromanul ar putea provoca alte incendii. Bărbatul este în continuare căutat de poliție.

NU RATA: De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul

Incendiu de proporții într-un bloc capitală, 45 de persoane au fost deja evacuate