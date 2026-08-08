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Petrecere mare în familia Alinei Ceușan! Micuța Perla a împlinit doi ani. Mesajul emoționant transmis de influenceriță: „Dorința devenită realitate”

De: Alina Drăgan 08/08/2026 | 23:46
Petrecere mare în familia Alinei Ceușan! Micuța Perla a împlinit doi ani. Mesajul emoționant transmis de influenceriță: „Dorința devenită realitate”
Petrecere mare în familia Alinei Ceușan /Foto: Instagram
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A fost petrecere mare în familia Alinei Ceușan. Fiica influenceriței și-a aniversat astăzi, 8 august, ziua de naștere. Perla a împlinit doi ani și a fost sărbătorită așa cum se cuvine. Părinții i-au îndeplinit toate dorințele, iar micuța a primit numeroase cadouri. Mai mult, aceasta s-a „implicat” în organizarea petrecerii și ea a fost cea care a ales cromatica.

În urmă cu doi ani, Alina Ceușan trecea prin momente grele, dar și foarte frumoase. După un travaliu de opt ore, influencerița a adus-o pe lume pe fiica ei. Astăzi, Perla și-a aniversat ziua de naștere, iar părinții au sărbătorit-o așa cum se cuvine.

Micuța Perla a împlinit doi ani

Astăzi, 8 august, fiica Alinei Ceușan și a lui Raul Tișa și-a sărbătorit ziua de naștere. Micuța a împlinit doi ani și deja are o personalitate puternică, așa că s-a implicat în organizarea petrecerii. Mai exact, micuța a decis că tortul aniversar și decorațiunile să fie de culoarea albastru, una dintre preferatele sale.

Micuța Perla a împlinit doi ani /Foto: Instagram

Părinții s-au conformat întocmai, iar Perla a fost sărbătorită cu fast. Alina Ceușan a publicat în mediul online câteva imagini de la petrecere, pe care le-a însoțit de o scrisoare emoționantă dedicată fiicei sale.

„Pentru Perla, Ne-ai luminat viețile în feluri pe care nu ni le-am fi putut imagina vreodată, fetița noastră. Te iubim atât de mult! Ești cea mai bună surioară pentru Rock, cea mai bună prietenă a mea pe viață și, pur și simplu, cea mai dulce fetiță — dorința devenită realitate a tăticului tău.

Acum doi ani, pe 8 august, am avut parte de primele noastre ore împreună, doar noi două — la spital. Astăzi, când m-am întins lângă tine în timp ce dormeai, am simțit că sunt teleportată înapoi în acele momente care… cum să spun… ești fată și, într-o zi, vei înțelege.

Chiar dacă a existat durere, a fost și o imensă pătură de bucurie care ne-a învăluit pe amândouă, ca și cum întreaga lume dispăruse pentru câteva ore și eram doar noi două. Singurul lucru la care mă gândeam era la tine, la Rock și la Raul. Întreaga mea lume era acolo și era de ajuns.

Ce sentiment minunat — să te primim în viețile noastre. Iar când am adormit în noaptea aceea, îmbrățișate, cu obrajii lipiți unul de celălalt, lumea a devenit mai frumoasă. Pentru că te aveam pe tine! La mulți ani, scumpa mea Perla!”, a scris Alina Ceușan, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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Comentarii 1
  • Mayson Paul

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