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Dieta Alinei Ceușan. Face sacrificii mari pentru siluetă: „Doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”

De: Emanuela Cristescu 25/07/2026 | 07:20
Dieta Alinei Ceușan. Face sacrificii mari pentru siluetă: „Doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”
Dieta Alinei Ceușan. Face sacrificii mari pentru siluetă: „Doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”
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Ajunsă la vârsta de 34 de ani, celebra influenceriță Alina Ceușan continuă să facă ravagii în mediul virtual, unde strânge sute de mii de aprecieri la fiecare apariție! După ce a adus pe lume doi copii, soția lui Raul Tisa a reușit imposibilul și a recuperat într-un timp record formele de invidiat care au consacrat-o!

Fanii au asaltat-o cu întrebări legate de trucurile la care apelează, iar răspunsurile arată că frumoasa mămică nu glumește când vine vorba de felul în care se afișează în public. Influencerița a explicat cum își menține silueta și cum a reușit să slăbească după ce l-a născut pe fiul ei, Rock, și pe micuța Perla.

Cum își menține silueta Alina Ceușan

Creatoarea de conținut a spus că ține o dietă bazată pe plante și că evită cu orice preț alimentele care conțin grâu. Influencerița a recunoscut că are și zile în care își face toate poftele și în care nu se gândește la siluetă.

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi”, a declarat Alina.

Dieta Alinei Ceușan. Face sacrificii mari pentru siluetă: „Doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”
Dieta Alinei Ceușan. Face sacrificii mari pentru siluetă: „Doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”

Planul nutrițional este completat de un program strict la sală, vedeta având grijă să transpire serios în fiecare săptămână pentru a se menține la cote maxime.Pregătirea fizică nu se oprește însă între perreții sălii de fitness, ci continuă acasă, unde dinamica alături de cei mici o ține mereu în priză.

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate” a adăugat ea.

Ce intervenții estetice are influencerița

Aspectul fără cusur al influenceriței nu se datorează doar dietei și orelor petrecute la antrenamente, ci și atenției deosebite pe care o acordă îngrijirii personale. Creatoarea de conținut mizează pe un mix bine gândit de mici trucuri naturale și retușuri subtile la nivelul feței. Ea a recunoscut că a trecut pragul cabinetului de înfrumusețare pentru ajustări discrete la nivelul buzelor și pentru conturarea fermă a liniei bărbiei.

VEZI ȘI: Decizia luată de Alina Ceușan la 7 luni de la nașterea fiicei sale: “Am marcat și venirea pe lume a Perlei!” Din ce câștigă cei mai mulți bani

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