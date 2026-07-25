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Ginerele lui Becali a apăsat pedala și a uitat de marcajul rutier! Mihai Mincu și-a etalat noua bijuterie pe patru roți și ceasul de 200.000 de euro

De: Adrian Vâlceanu 25/07/2026 | 07:50
Ginerele lui Becali a apăsat pedala și a uitat de marcajul rutier! Mihai Mincu și-a etalat noua bijuterie pe patru roți și ceasul de 200.000 de euro
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Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali, adică soțul Teodorei, fiica patronului FCSB, e un împătimit al mașinilor de mare putere. Recent Mihai Mincu a fost surprins de CANCAN.RO la volanului unui Ferrari Ferrari 849 Testarossa, un hibrid plug-in, succesorul lui SF90 Stradale!

Ultima apariție publică a lui Mihai Mincu a fost în iunie, la fastuoasa sfințire a Catedralei din Pipera, adică biserica în care Gigi Becali, tata socru, a investit peste 10 milioane de euro. Cu un Richard Mille de 200.000 de euro, pe care l-a mai afișat și cu altă ocazie, când a ieșit până la o patiserie, să ia ceva cald pentru micul dejun, la volanul unui Rolls-Royce de 1,5 milioane de euro. Da, cam acestea sunt sumele despre care discutăm în ce privește accesoriile și motorizările familiei extinse a lui Becali.

Aceeași mașină a fost vedeta unei ieșiri „oficiale” a familiei Mincu, la Casa di David, cu ținute de mare gală. A fost o defilare de țesături bej de lux și imaginile le puteți vedea AICI.

Ginerele lui Gigi Becali, în Ferarri 849 Testarossa și cu Audemars Piguet de 200K de euro

Mihai Mincu are trei fetițe cu Teodora, fata lui Becali. Evident au fost și ele prezente la sfințire, nu strică niciodată să ai încă trei îngerași de partea ta. Mihai Mincu este un bărbat norocos, are o situație stabilă, își permite și câte o extravaganță. Precum cea roșie, din imagini.

Ginerele lui Gigi Becali, cu un Ferarri 849 Testarossa

De data asta, Mihai Mincu, supranumit și „Prințișorul din Dobroești”, a fost văzut conducând un superb Ferrari 849 Testarossa. Detaliile tehnice ale mașinii sunt într-adevăr impresionante. Motorul V8 cu combustie internă produce 830 cai-putere, mai precis 208 CP/litru de cilindree. Cifre impresionante. Pe lângă motorul cu combustie internă, 849 Testarossa dispune și de un motor electric, alimentat plug-in, cu o putere de 230 CP. Total 1050 CP. 2,3 secunde până la 100 km/h.

Și, dacă tot și-a schimbat mașina, Mihai Mincu poartă la mână un Audemars Piguet de circa 200.000 de euro. Singurul accesoriu pe care și-l mai afișează este verigheta. „Prințișorul din Dobroești” trage pe dreapta, deschide compartimentul motorului central, se uită puțin prin uzina de sub capotă, dar nu umblă pe nicăieri. Cine știe, s-o fi aprins vreun beculeț prin bord și s-a panicat. Până la urmă criza pare să se fi rezolvat de la sine, așa că Mihai Mincu urcă din nou la volan și demarează în forță.

Mihai Mincu poartă un ceas Audemars Piguet de 200.000 de euro

Acum că și-a luat superbul Ferrari 849 Testarossa, totul e să nu exagereze cu pedala accelerației! Nu de alta, dar probabil accidental a întors pe două linii continue. O fi de la ampatamentul mare al mașinii, că altfel nu ar avea stabilitate pe curbe!

 

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NU RATA: CUM ARATĂ O IEȘIRE „NORMALĂ” PENTRU GINERELE LUI GIGI BECALI. MIHAI MINCU S-A DUS DUPĂ PÂINE ÎN ROLLS-UL DE 1,5 MILIOANE € ȘI CEAS DE 200.000 € LA MÂNĂ

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