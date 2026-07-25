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Artistul din PNL a cântat, a organizat, iar firma lui a încasat! Contract de 70.000 de lei din bani publici pentru un spectacol într-un sat cu 500 de locuitori!

De: Keva Iosif 25/07/2026 | 06:50
Artistul din PNL a cântat, a organizat, iar firma lui a încasat! Contract de 70.000 de lei din bani publici pentru un spectacol într-un sat cu 500 de locuitori!
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Un interpret de muzică populară, șef al unei instituții culturale și membru al Partidului Național Liberal, și-a servit un contract gras pentru organizarea unui eveniment într-un sat cu doar 500 de locuitori, iar cei 70.000 de lei au ajuns pe traseul societății pe care tot el o conduce. Coincidența devine și mai interesantă: întreaga poveste s-a petrecut la numai două săptămâni după un control al Curții de Conturi, sesizată chiar în legătură cu modul în care acesta organizează asemenea evenimente.

Un contract de 70.000 de lei din bani publici, un spectacol de muzică populară și același nume care apare aproape peste tot. Cristian Fodor, membru al partidului PNL, a urcat pe scenă ca interpret, însă firma lui a fost și cea care a primit banii pentru organizarea întregului program artistic.

Situația devine și mai interesantă pentru că Fodor nu este doar cântăreț și om de afaceri. El ocupă și o funcție de conducere într-o instituție publică de cultură. Așa se face că, la același eveniment, el a ”dedicat” și tot el… a încasat.

Totul s-a întâmplat la spectacolul „In Memoriam Drăgan Muntean”, organizat pe 1 mai 2026, pe stadionul din satul Leșnic, comuna Vețel.

Artiștii erau anunțați înainte de atribuirea contractului

Pe afiș apăreau Tudor Furdui Iancu, Cristian Fodor, Ciprian Roman, Bogdan Toma, Lorena Pascu, Maya Muntean și Nicolae Flaviu Cristea. Programul complet fusese anunțat public încă din 24 aprilie.

Patru zile mai târziu, pe 28 aprilie, autoritatea locală a acceptat în SICAP o achiziție directă de 70.000 de lei pentru servicii artistice.

Contractul, cu numărul DA40265392, a fost atribuit firmei FODART EVENTS SRL. Firmă al cărei unic asociat este chiar Fodor Cristian Fodor!

Așadar, artiștii erau deja promovați, iar programul părea stabilit înainte ca oferta firmei să fie acceptată oficial în sistem.

Descrierea achiziției arată că, pentru cei 70.000 de lei, trebuia asigurat un program de aproximativ 150 de minute, cu artiști locali și naționali. Printre cei nominalizați se afla chiar Cristian Fodor, cu un recital de 25 de minute.

Cu alte cuvinte, pe scenă era unul dintre cântăreți, iar în documentele achiziției firma asociată lui era furnizorul care trebuia să organizeze și să gestioneze întregul program.

Și-a făcut loc și pe scenă, și în contract

Cristian Fodor ocupă și funcția de șef de serviciu în cadrul Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva, instituție publică aflată în subordinea administrației locale.

Un document oficial din aprilie 2026 îl menționează în aceeași funcție, ceea ce înseamnă că, la momentul contractului, acesta activa simultan ca șef într-o instituție publică, interpret de muzică populară și asociat al firmei care vindea servicii artistice unei administrații locale.

Cristian Fodor

FODART EVENTS SRL a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 182.700 de lei, un profit net de 75.347 de lei și un singur angajat.

Contractul de 70.000 de lei primit pentru spectacolul de la Leșnic reprezenta aproximativ 38% din cifra de afaceri realizată de firmă în întregul an anterior.

Asta nu înseamnă că toți banii au rămas în societate, deoarece din sumă trebuiau plătiți, cel mai probabil, și ceilalți artiști. Documentele publice nu arată însă cât a primit fiecare, ce comision a păstrat firma și dacă au fost solicitate și alte oferte.

Pe aceeași scenă a urcat și Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. Nu există dovezi publice că acesta ar fi avut vreun rol în atribuirea contractului, însă pachetul artistic cumpărat din bani publici a reunit doi cântăreți care ocupă și funcții de conducere în instituții culturale.

Se pare că, în urmă cu trei luni, instituția pe care o conduce cântărețul de muzică populară a fost supusă unui control de către Curtea de Conturi a României și Corpul de Control al Primăriei Deva. Asta ca urmare a unor reclamații privind chiar modul în care organizează evenimentele. Și, spune el, nu au fost constatate nereguli.

„Rapoartele finale nu au evidențiat probleme și nu s-a pus în niciun moment problema folosirii necorespunzătoare a banilor publici. La niciun control efectuat de-a lungul perioadei în care am condus instituția nu s-au identificat nereguli. Rămânem o echipă care încearcă să găsească cele mai bune soluții pentru binele tuturor”, a precizat Cristian Fodor, șef Serviciu al Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva, într-un comunicat de presă redat de presa locală.

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