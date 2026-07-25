Când se blochează fierul în ficat, potrivit Dr. Cezar: „Te ruginește pe interior, adică oxidează țesuturile”

Medicul Cezar Amititeloaie, medic specialist cardiolog și promotor al unui stil de viață sănătos, a vorbit despre ficatul gras și una din problemele care ar putea să îl cauzeze: fierul. Află mai multe detalii!

Când se blochează fierul în ficat

Dr. Cezar, pe care toată țara în cunoaște datorită aparițiilor în fosta emisiune a lui Cătălin Măruță, a vorbit despre o problemă pe care mulți români o au. Este vorba despre ficatul gras, care poate apărea din cauza obezității, a consumul excesiv de alcool sau tulburărilor metabolice, cum ar fi rezistența la insulină. Evident, alimentația nesănătoasă joacă și ea un rol uriaș.

Dar medicul a explicat și că mai există o altă cauza care poate duce la apariția grăsimii pe ficat. Este vorba despre fier, care se blochează în acest organ și duce la oxidarea țesuturilor. Acest lucru cauzează inflamație în corp.

„Ți s-a spus că ai grăsime pe ficat și soluția e să mănânci mai puțin și să slăbești? Dar dacă problema nu e doar grăsimea, ci fierul blocat în ficat? Și ce face fierul? Te ruginește pe interior, adică oxidează țesuturile. Și de aici pornește inflamația. Dar de ce se blochează fierul? Ei bine, pentru că are nevoie de un transportator, de un camion, să zicem așa, care să-l plimbe prin sânge. Iar acest camion se numește ceruloplasmină, care are nevoie de energie ATP, are nevoie de vitamina A și mai ales de cupru”, și-a început Dr. Cezar lecția de sănătate de azi.

Cum îți dai seama că ai deficit de cupru

În continuare, medicul cardiolog a explicat pe scurt cum se aleg românii cu carență de cupru. Evident, totul se leagă de alimentație! Dr. Cezar susține că persoanele care nu consumă organe, nuci sau semințe pot avea deficit de cupru. Motivul este lesne de înțeles: carnea macră conține mai mult zinc decât cupru și este consumată mai des decât organele.

„Dar, dacă tu mănânci mai multă carne macră, piept de pui, mușchi de vită, ceafă de porc și nu consumi deloc și organe sau nuci și semințe, află că e foarte posibil să ai deficit de cupru, deoarece în carnea macră este mai mult zinc decât cupru, dar în organe, nuci și semințe e invers, mai mult cupru decât zinc”, mai susține specialistul în sănătate.

Legătura dintre fructoză și ficat gras

În continuare, medicul a explicat și cum afectează cantitățile mari de fructoză ficatul. În categoria dulciurilor care afectează se regăsesc produsele cu zahăr și sucurile dulci. Potrivit medicului Amititeloaie, pentru a metaboliza fructoza, ficatul are nevoie de enzime pe bază de cupru.

Cu cât consumăm mai multă fructoză, cu atât ficatul are nevoie de și mai multe enzime de acest fel. Dar, când corpul nu are destul cupru, automat nu mai are nici ceruloplasmină. Acest „lanț al slăbiciunilor” duce automat la blocarea fierului în ficat și o inflamație tot mai mare în corp.

„Dar stai așa, că asta nu e tot. În ecuație intră și fructoza, zahărul și sucurile dulci, care se pare că ție-ți plac de minune. Când ficatul metabolizează fructoza, are nevoie de enzime pe bază de cupru și cu cât bagi mai multă fructoză, cu atât epuizezi mai mult cupru. Mai puțin cupru înseamnă mai puțină ceruloplasmină, mai puțină ceruloplasmină înseamnă mai mult fier blocat. Mai mult fier blocat înseamnă mai multă inflamație. Mai multă inflamație a ficatului înseamnă inflamație peste tot. Creier în ceață. Mașina o duci la service, la spălătorie, îi faci ITP-ul, dar de bujiile tale nu-ți pasă că ruginesc?”, și-a conchis Dr. Cezar mesajul de pe Facebook.

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