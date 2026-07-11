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Dr. Cezar explică de ce fierul este vital pentru organism. Greșeala pe care mulți români o fac când iau suplimente

De: Paul Hangerli 11/07/2026 | 06:40
Dr. Cezar explică de ce fierul este vital pentru organism. Greșeala pe care mulți români o fac când iau suplimente
Dr. Cezar ne spune că fierul nu se ia după ureche, sursa-colaj CANCAN.RO
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Fierul este unul dintre cele mai importante minerale pentru organism, însă puțini oameni îi cunosc cu adevărat rolul. Medicul Dr. Cezar a explicat într-o postare devenită virală pe rețelele de socializare de ce acest mineral este esențial nu doar pentru energie, ci și pentru funcționarea sistemului imunitar. Specialistul atrage atenția că atât deficitul, cât și excesul de fier pot crea probleme de sănătate și că suplimentele nu ar trebui administrate fără analize și recomandarea medicului.

Fierul transportă oxigenul și ajută organismul să producă energie

Primul rol al fierului este unul esențial pentru viață. Acest mineral intră în structura hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în tot organismul, dar și a mioglobinei, care îl stochează și îl folosește la nivelul mușchilor. Tot fierul contribuie la producerea energiei în celule, motiv pentru care lipsa lui se simte rapid prin oboseală și lipsă de vitalitate.

„Fierul este un mineral esențial pentru organism, având un rol central în producerea hemoglobinei, proteina care transportă oxigenul în sânge, și a mioglobinei, responsabilă de stocarea și utilizarea oxigenului la nivelul mușchilor. În același timp, participă la producerea energiei sub formă de ATP, fiind o componentă importantă a lanțului de transport al electronilor din mitocondrii.”

De ce este important pentru sistemul imunitar

Potrivit medicului, fierul este indispensabil și pentru apărarea organismului. El ajută celulele sistemului imunitar să se multiplice și să răspundă rapid atunci când organismul este atacat de virusuri, bacterii sau alți agenți patogeni.

„Fierul este indispensabil și pentru funcționarea sistemului imunitar. El susține multiplicarea rapidă a limfocitelor T, celulele imunității adaptative, dar și activitatea neutrofilelor și macrofagilor, principalele celule ale imunității înnăscute, care identifică și distrug agenții patogeni.”

Nici prea puțin, nici prea mult

Dr. Cezar subliniază că echilibrul este cheia. Un nivel prea scăzut de fier slăbește sistemul imunitar și favorizează apariția infecțiilor. În schimb, excesul poate deveni o problemă deoarece și unele bacterii și ciuperci folosesc fierul pentru a se dezvolta.

„Atunci când nivelul de fier este prea scăzut, răspunsul imun slăbește. Organismul devine mai vulnerabil la infecții, răcelile apar mai des și se vindecă mai greu. În schimb, excesul de fier nu este nici el benefic. Multe bacterii și fungi au nevoie de acest mineral pentru a se dezvolta, iar cantitățile prea mari le pot favoriza înmulțirea și pot crește riscul unor infecții.”

Cum încearcă organismul să limiteze infecțiile

În timpul unei infecții, corpul are propriul mecanism de apărare. Produce un hormon numit hepcidină, care reduce absorbția fierului și împiedică eliberarea lui din depozite. Astfel, microorganismele au acces mai greu la acest mineral. Dacă inflamația persistă însă mult timp, acest mecanism poate favoriza apariția anemiei.

„Pentru a limita accesul microorganismelor la fier, organismul produce în timpul infecțiilor un hormon numit hepcidină. Acesta reduce absorbția fierului din intestin și împiedică eliberarea lui din depozite, «închizând robinetul» pentru microbii care depind de acest mineral. Dacă însă inflamația sau infecția persistă mult timp, acest mecanism poate duce la apariția anemiei, chiar și atunci când rezervele totale de fier sunt normale.”

Comparația simplă care explică totul

Medicul folosește o comparație ușor de înțeles pentru a explica rolul fierului în organism: este combustibilul armatei care ne apără de boli. Dacă este prea puțin, sistemul imunitar nu mai poate lupta eficient. Dacă este prea mult, pot profita și microorganismele care provoacă infecții.

„Fierul poate fi comparat cu un combustibil pentru armata sistemului imunitar. Dacă este prea puțin, soldații organismului nu mai au resurse să lupte eficient. Dacă este prea mult, beneficiază și inamicii.”

Cum recunoști lipsa de fier

Deficitul de fier apare atunci când alimentația nu asigură un aport suficient, când rezervele organismului se epuizează sau când fierul nu mai poate fi folosit corespunzător. În timp, poate apărea anemia, iar simptomele sunt ușor de recunoscut.

„Deficiența de fier apare atunci când aportul este insuficient, rezervele sunt epuizate sau organismul nu îl poate utiliza corespunzător. În timp, aceasta poate provoca anemie, manifestată prin oboseală accentuată, amețeli, paloarea pielii, dificultăți de respirație la efort și scăderea capacității de concentrare.”

Suplimentele cu fier nu se iau fără recomandarea medicului

În final, Dr. Cezar atrage atenția asupra unei greșeli frecvente: administrarea suplimentelor cu fier fără investigații. Pentru că atât lipsa, cât și excesul pot afecta sănătatea, tratamentul trebuie stabilit doar după analize și recomandarea unui medic.

„Fierul nu este important doar pentru energie și transportul oxigenului în sânge. Are un rol esențial și în imunitate: ajută celulele imunitare să funcționeze corect și să lupte mai eficient cu agenții patogeni. Dar echilibrul contează. Prea puțin fier poate însemna oboseală, amețeli, concentrare slabă și un răspuns imun mai lent. Prea mult fier poate deveni problematic, pentru că și unele bacterii și fungi îl folosesc pentru a se dezvolta. De aceea, fierul nu se ia «după ureche». Se interpretează în context, cu analize și cu recomandarea medicului.”

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