Dr. Cezar le atrage atenția românilor: analiza simplă care poate descoperi din timp unul dintre cele mai mari pericole pentru sănătate

Bolile cronice nu apar peste noapte, iar organismul transmite semnale cu mult înainte ca acestea să fie diagnosticate. Medicul Dr. Cezar îi îndeamnă pe români să acorde atenție rezistenței la insulină și să facă o analiză simplă, indicele HOMA, care poate evidenția unul dintre cele mai importante dezechilibre metabolice. Potrivit acestuia, prevenția începe cu înțelegerea modului în care funcționează propriul organism.

Bolile cronice sunt consecința unor dezechilibre ignorate

Dr. Cezar explică faptul că afecțiunile cronice nu apar întâmplător și nici peste noapte. În cele mai multe cazuri, ele sunt rezultatul unor dezechilibre care se instalează lent, de-a lungul anilor.

„Hai să vedem care sunt cei mai importanți factori de risc. Nu e neapărat un risc, ci o consecință firească, nu e un accident. Bolile cronice nu sunt un accident. Ele sunt o consecință. Cel mai frecvent este rezistența la insulină.”

Ce este indicele HOMA și de ce merită verificat

Medicul spune că rezistența la insulină poate fi identificată printr-o analiză relativ simplă. Este nevoie doar de glicemia măsurată pe nemâncate și de valoarea insulinei din sânge, tot à jeun. Din aceste două rezultate se calculează indicele HOMA.

„Poate ați mai auzit de indicele HOMA. Faceți analiza indicele HOMA. Se calculează prin măsurarea glicemiei, a glucozei din sânge, pe nemâncate, împreună cu insulina.”

Rolul insulinei: „deschizătorul de uși” al organismului

Pentru a explica pe înțelesul tuturor cum funcționează insulina, Dr. Cezar o compară cu o cheie care deschide ușile celulelor, astfel încât nutrienții proveniți din alimentație să poată intra și să fie folosiți de organism.

„Insulina este un hormon care are rolul de a introduce nutrienții în celule. Glucoza, aminoacizii. Insulina este ca un fel de deschizător de uși. După ce nutrienții sunt absorbiți din sistemul digestiv, ei trebuie să intre în celule.”

Lipsa mișcării favorizează rezistența la insulină

Potrivit medicului, una dintre principalele cauze ale apariției rezistenței la insulină este sedentarismul. Atunci când mușchii și organismul nu sunt solicitați suficient, celulele ajung să fie „pline” și nu mai primesc eficient nutrienții.

„Doar că celulele n-au muncit. Cea mai mare parte a corpului nostru este alocată funcției locomotorii, mișcării – mușchi, oase, sistem cardiovascular, pulmonar. Dacă toate aceste sisteme nu muncesc suficient, celulele sunt pline și nu mai primesc, nu mai pot primi. Atunci ușa se poate deschide doar dacă există și spațiu în celulă. Dacă nu este spațiu, nutrienții rămân pe afară.”

Cum apare rezistența la insulină

În această situație, explică Dr. Cezar, pancreasul încearcă să compenseze și produce tot mai multă insulină pentru a forța pătrunderea glucozei în celule. Astfel apare rezistența la insulină, chiar dacă glicemia poate rămâne încă în limite normale.

„Pancreasul este stimulat să producă din ce în ce mai multă insulină. O perioadă insulina este crescută. Avem glicemia în parametri normali, iar insulina tinde să crească. Iar asta ne cauzează acest indice HOMA crescut.”

Ce valori ar trebui să aibă indicele HOMA

Medicul atrage atenția că există valori orientative care pot indica dacă organismul începe să dezvolte rezistență la insulină.

„Indice HOMA peste 2. Ideal ar fi să fie 1. Până în 2 este cât de cât în regulă. Deja de la 2 în sus este considerată rezistența la insulină.”

Mesajul medicului: este mai ușor să previi decât să repari

În încheiere, Dr. Cezar îi încurajează pe români să nu aștepte apariția bolilor pentru a-și verifica sănătatea. O simplă analiză poate oferi informații importante despre starea metabolismului și poate contribui la prevenirea unor afecțiuni grave.

„Bolile cronice nu apar peste noapte. Ele sunt rezultatul unor dezechilibre ignorate ani de zile. Unul dintre cei mai frecvenți factori declanșatori este rezistența la insulină. Aceasta poate fi descoperită ușor prin analiza glicemiei à jeun și a insulinei à jeun, iar calculul rezultat poartă numele de indice HOMA. Un indice HOMA crescut înseamnă că insulina nu-și mai face treaba cum trebuie: celulele nu mai răspund, iar zahărul rămâne în sânge, distrugând tăcut organe, vase, hormoni și sisteme întregi. Vrei să previi? Începe cu o simplă analiză. Descoperă ce spune insulina despre tine! E mai ușor să previi decât să repari.”

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă în corp când avem probleme digestive, potrivit doctorului Cezar Amititeloaie

Doctor Cezar: De ce se „lenevește” tiroida? Legătura surprinzătoare dintre lipsa mișcării, ficat și metabolism