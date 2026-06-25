Doctor Cezar: De ce se „lenevește” tiroida? Legătura surprinzătoare dintre lipsa mișcării, ficat și metabolism

Mulți români dau vina pe tiroidă atunci când se confruntă cu oboseală, lipsă de energie, creștere în greutate sau un metabolism lent. Însă, potrivit doctorului Cezar, problema nu pornește întotdeauna de la glandă. Specialistul explică faptul că stilul de viață, lipsa mișcării, sănătatea ficatului și modul în care organismul folosește energia pot influența direct funcționarea hormonilor tiroidieni.

Tiroida nu este întotdeauna principalul vinovat

Doctorul Cezar atrage atenția că, în multe situații, oamenii consideră că tiroida este bolnavă fără să privească imaginea de ansamblu. În realitate, organismul funcționează ca un sistem complex, iar hormonii produși de tiroidă trebuie activați și utilizați eficient pentru ca metabolismul să funcționeze normal.

„Tiroida se lenevește. De ce? Inițial nu tiroida e bolnavă, ci faptul că hormonii tiroidieni nu sunt activați.”

Lipsa mișcării poate încetini metabolismul

Potrivit specialistului, sedentarismul joacă un rol important în această ecuație. Atunci când organismul nu este solicitat prin mișcare și activitate fizică, necesarul de energie scade, iar corpul folosește mai puțin hormonii implicați în procesele metabolice.

„Nu se fac mișcare, ficatul este terminat, nu se mai pun și la ficat, și noi dăm vina pe tiroide, că s-a lenevit tiroida.”

Ficatul are un rol esențial în activarea hormonilor

Doctorul Cezar subliniază că sănătatea ficatului este strâns legată de funcționarea tiroidei. Dacă ficatul este suprasolicitat sau funcționează deficitar, procesele prin care organismul activează și utilizează hormonii tiroidieni pot avea de suferit.

Din acest motiv, evaluarea unei persoane care se confruntă cu simptome de metabolism lent ar trebui să țină cont și de alte organe și procese metabolice, nu doar de glandă.

„Dar s-a lenevit pentru că hormonii nu erau consumați.”

Organismul are nevoie de stimulare pentru a produce energie

Specialistul explică faptul că organismul este conceput să răspundă la solicitări. Atunci când există activitate fizică, consum energetic și stimulare metabolică, corpul folosește hormonii produși și menține procesele energetice active.

„Când era stimulat organismul să folosească acei hormoni, să producă energie pentru organism, era leneș.”

Când metabolismul încetinește, și tiroida poate reflecta dezechilibrul

În opinia doctorului Cezar, o viață sedentară și lipsită de stimuli poate contribui la încetinirea metabolismului, iar tiroida ajunge să reflecte acest dezechilibru general al organismului.

„În rest era leneș, a lenevit tiroida și după aia vedem că tiroida e leneșă și dăm hormoni de substituție și o coborâm și mai tare.”

Tiroida nu funcționează izolat

Mesajul principal transmis de medic este că tiroida nu trebuie privită separat de restul organismului. Modul în care ne mișcăm, dormim, mâncăm și ne gestionăm energia influențează felul în care funcționează întregul metabolism.

„Tiroida nu funcționează izolat. Felul în care te miști, dormi, mănânci, îți susții ficatul, te expui la frig sau îți folosești energia influențează modul în care organismul activează și utilizează hormonii tiroidieni.”

Stilul de viață contează mai mult decât credem

Doctorul Cezar consideră că multe persoane se concentrează exclusiv asupra analizelor și tratamentelor, ignorând factorii de zi cu zi care influențează sănătatea metabolică.

„De multe ori, dăm vina direct pe «tiroida leneșă», dar corpul este un sistem. Dacă organismul este sedentar, suprasolicitat și lipsit de stimuli, metabolismul poate încetini, iar tiroida ajunge să reflecte acest dezechilibru.”

Corpul are nevoie de contextul potrivit

Concluzia specialistului este că sănătatea metabolică nu depinde doar de hormoni, ci și de mediul în care funcționează organismul. Mișcarea, somnul de calitate, alimentația echilibrată, expunerea controlată la frig și susținerea funcției hepatice pot contribui la menținerea unui metabolism sănătos.

„Nu este vorba doar despre hormoni. Este vorba despre cum trăiește corpul tău în fiecare zi. Mișcarea, somnul, alimentația, expunerea controlată la frig și sănătatea ficatului pot face parte din aceeași ecuație. Corpul nu are nevoie doar de tratament. Are nevoie și de contextul potrivit ca să funcționeze.”

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