Stațiunea celebră din România în care o casă de vacanță costă doar 4.500 euro acum, în august 2026

Într-o stațiune din România, o casă de vacanță costă mai puțin decât multe mașini second-hand! O cabană din lemn, cu living, dormitor, baie și terasă, a fost scoasă la vânzare pentru numai 4.500 de euro. Oferta vine în plin sezon estival, iar prețul este, fără îndoială, partea care atrage imediat atenția.

Cei care visează la un loc al lor unde să fugă în weekend ar putea fi tentați de această variantă. Cabana are aproximativ 28 de metri pătrați, este mobilată și utilată, iar proprietarul spune că structura este într-o stare foarte bună.

Stațiunea celebră din România în care o casă de vacanță costă doar 4.500 euro

Construcția se află în zona Turda, o destinație cunoscută pentru lacurile sărate și pentru tradiția balneară, la aproximativ 30 de kilometri de Cluj-Napoca. Potrivit anunțului publicat pe OLX, proprietatea are două camere și este amenajată într-un stil rustic. În interior există un living, un dormitor și o baie, iar viitorul proprietar beneficiază și de o terasă.

Un alt avantaj este podul spațios, care poate fi folosit pentru depozitare. Cabana are aproximativ 14 ani, iar vânzătorul susține că structura este realizată din grinzi solide de lemn.

„Vand Cabana de lemn 24 m2 – doar partea de sus care este formata dintr-un living, dormitor, baie si terasa, are podul spatios, structura este foarte buna din bârne de 12×10 si 10×10, se poate folosi ca si casa de vacanta, magazie, casuta de joaca pentru copii intr-o curte spatioasa, magazie, etc. Cabana are vechime de 14 ani si este la prima mana de reconditionare, este model rustic. Nu asigur demontare si transport dar va pot ajuta cu o echipa care se ocupa cu asta. Pretul este usor negociabil, mai multe detalii va pot oferii la telefon. 4500€”, este anunțul de pe Olx.

Cei 4.500 de euro nu reprezintă însă suma finală pentru cine vrea să mute cabana. Vânzătorul precizează că nu se ocupă de demontare și transport, însă poate recomanda o echipă specializată. Așadar, cumpărătorul trebuie să ia în calcul și aceste costuri înainte să bată palma. Chiar și așa, prețul de pornire este unul care poate părea tentant pentru cine are deja un teren și caută o construcție pentru vacanțe.

Zona, un mare plus

Turda are toate ingredientele pentru ca o astfel de casă de vacanță să devină un refugiu de weekend. Zona este cunoscută pentru celebrele sale lacuri sărate, pentru peisajele din jurul Văii Arieșului și, bineînțeles, pentru Salina Turda, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din România.

La doar câțiva kilometri de Cluj-Napoca, locul combină aerul de vacanță cu accesul rapid către oraș, ceea ce face ca ideea unei mici cabane aici, la doar 4.500 de euro, să sune și mai tentant.

VEZI ȘI: Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro

Stațiunea cu aer vienez din România. Aici veneau la tratament împărații Imperiului Habsburgic