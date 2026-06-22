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Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 11:47
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
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Stațiunea balneară ieftină de lângă România. În timp ce stațiunile noastre balneare au prețuri de-a dreptul halucinante și sunt arhipline, la doar o aruncătură de băț de graniță se ascunde un adevărat colț de rai de care aproape nimeni nu știe. Este vorba despre o oază cu ape termale vindecătoare, folosită încă de pe vremea împăraților romani.

În timp ce marile centre de relaxare din Europa au explodat la capitolul tarife, o mică bijuterie numită Gamzigradska Banja își primește vizitatorii într-o liniște deplină. Ascunsă în magnifica Vale a Timocului, la o distanță extrem de scurtă de orașul Zaječar, această zonă este flancată de păduri dese și peisaje montane care îți taie răsuflarea.

Stațiunea balneară ieftină de lângă România

Locul este o adevărată mină de aur pentru sănătate, adăpostind cinci izvoare cu ape fierbinți ce ating temperaturi uriașe, de până la 43 de grade Celsius. Proprietățile miraculoase ale acestor ape au fost descoperite încă din Antichitate de soldații Imperiului Roman, iar astăzi sunt folosite la maximum într-un spital de profil pentru tratarea problemelor reumatice, ortopedice sau neurologice.

Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro. Sursa foto Facebook

Șocul cel mare vine abia atunci când deschizi portofelul! Prețurile sunt atât de mici, încât par o glumă. O noapte de cazare în vile cochete sau apartamente private te costă între 13 și 21 de euro de persoană, un tarif istoric imposibil de egalat în alte colțuri ale continentului.

Prețurile sunt extrem de mici

Nici la capitolul mâncare lucrurile nu stau altfel:

Micul dejun – te costă în jur de 2,5 euro;

O cafea tradițională sârbească – sub un singur euro;

Un prânz gustos– între 7 și 13 euro.

Turiștii români se pot răsfăța cu delicii culinare cu influențe vlahe, de la brânzeturi preparate în gospodării până la fripturi fragede de miel. În plus, zona este perfectă pentru excursii de o zi. La doar doi pași se află ruinele celebrei reședințe imperiale Felix Romuliana, aflată sub protecția UNESCO, dar și misticul Munte Rtanj sau spectaculosul Lac Bor. Pentru cei care vor relaxare totală pe bani puțini, această destinație este surpiza anului!

VEZI ȘI: Prețurile de pe litoral, în vara lui 2026. Cât ajunge să coste o singură zi la mare

  Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista UNESCO

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