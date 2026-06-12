Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista UNESCO

România are numeroase locuri deosebite care merită descoperite, iar unul dintre ele este chiar în județul Vâlcea, unde patrimoniul istoric continuă să surprindă prin valoare și amploare. În această vară, situl arheologic Buridava Romană din cartierul Stolniceni al municipiului Râmnicu Vâlcea va fi inclus oficial pe harta turistică și deschis vizitatorilor.

Autoritățile muzeale anunță că în prezent se află în desfășurare ultimele lucrări de amenajare pentru un nou punct expozițional. Spațiul va găzdui mai multe vitrine cu artefacte descoperite direct în sit, oferind publicului o imagine autentică asupra vieții din epoca romană. Printre exponate se vor regăsi cărămizi inscripționate, fragmente ceramice, vase restaurate, dar și materiale organice și anorganice recuperate în urma cercetărilor arheologice.

Situl va fi deschis publicului larg

Noul obiectiv va permite și accesul în situl propriu-zis, considerat unul dintre cele mai importante din zonă, fiind înscris pe lista patrimoniului UNESCO. Acesta face parte dintr-un ansamblu mai larg de fortificații romane situate de-a lungul văii Oltului, cunoscut sub numele de Limes Alutanus, alături de alte puncte istorice precum cele de la Titești, Racovița sau Călimănești.

Situl Buridava Romană a fost intens studiat în ultimii ani, arheologii reușind să scoată la lumină structuri importante, inclusiv termele și zidurile de incintă. Printre descoperirile semnificative se numără un sistem antic de încălzire a apei și spații dedicate băilor romane, inclusiv zone de tip saună, ceea ce evidențiază nivelul ridicat de organizare al așezării din acea perioadă.

Cercetările nu se opresc aici, însă metodologia s-a adaptat în funcție de dezvoltarea zonei, unde locuințele moderne continuă să apară în apropierea sitului. În astfel de cazuri, înaintea oricărei construcții, se realizează verificări arheologice obligatorii pentru protejarea vestigiilor istorice.

Primele descoperiri din această zonă datează de la mijlocul secolului trecut, iar de atunci cercetările au confirmat existența mai multor niveluri de locuire romană, datând încă de la sfârșitul primelor conflicte daco-romane.

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