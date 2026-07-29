Misterul din spatele braziliencelor însărcinate care pleacă din Belgia pentru a naște în Spania. Ce au descoperit anchetatorii

Autoritățile spaniole și belgiene investighează un fenomen neobișnuit care a atras atenția unui spital din nordul Spaniei. Zeci de femei însărcinate din Brazilia, stabilite legal în Belgia, au călătorit în ultimele luni la Burgos pentru a naște, existând suspiciunea că acestea profită de diferențele dintre legislația belgiană și cea spaniolă privind acordarea cetățeniei copiilor. Ancheta urmărește să stabilească dacă este vorba doar despre exploatarea unui vid legislativ sau despre existența unei rețele organizate.

Zeci de femei au ajuns la același spital din Burgos

Potrivit publicației De Morgen, fenomenul a fost observat la Spitalul Universitar din Burgos, în regiunea Castilla y León. Începând din luna mai, mai multe femei însărcinate din Brazilia, venite din Belgia, s-au prezentat la secția de Ginecologie la scurt timp după data estimată a nașterii.

Unele dintre ele au fost internate imediat pentru monitorizare și pentru a aduce pe lume copiii. Presa locală, Diario de Burgos, scrie că până în prezent au fost înregistrate aproximativ 30 de nașteri care urmează același tipar.

Același scenariu s-a repetat de fiecare dată

Personalul medical a început să suspecteze că nu este vorba despre simple coincidențe. Prima femeie care a ajuns la spital era pe punctul de a naște și, atunci când i s-au cerut documentele pentru întocmirea fișei medicale, a indicat o adresă din regiunea Las Merindades, în nordul Spaniei.

Ea a explicat că locuiește în Belgia, unde și-a făcut controalele medicale din timpul sarcinii, însă a venit la Burgos special pentru naștere.

Ulterior, situații similare s-au repetat în mod constant. Săptămâna trecută, trei femei cu același profil au ajuns simultan în travaliu la același spital. Majoritatea au indicat una dintre aceleași două adrese din nordul Spaniei și au fost însoțite de același bărbat.

În urma acestor coincidențe, reprezentanții spitalului au sesizat poliția locală.

De ce aleg femeile să nască în Spania

Parchetul Federal din Belgia a declarat pentru De Morgen că nu cunoștea cazurile concrete din Burgos, însă investighează deja un fenomen similar observat și în alte zone ale Spaniei. Anchetatorii cred că explicația ține de diferențele dintre legislația celor două țări privind cetățenia.

Copiii născuți în Belgia din părinți brazilieni nu primesc automat cetățenia belgiană. În schimb, în anumite situații, copiii născuți în Spania din părinți brazilieni pot deveni cetățeni spanioli, deoarece legislația braziliană nu acordă automat cetățenia copiilor născuți în afara țării, iar legislația spaniolă urmărește astfel să prevină situațiile de apatridie.

Cum ar funcționa presupusul sistem

Potrivit informațiilor publicate de De Morgen, femeile braziliene aflate legal în Belgia, pe baza unor permise temporare de ședere, călătoresc în Spania cu puțin timp înainte de naștere. Odată ajunse la Spitalul Universitar din Burgos, personalul medical este obligat prin lege să acorde asistență oricărei femei aflate în travaliu. După ce copilul obține cetățenia spaniolă, familia revine în Belgia, unde părinții pot solicita drept de ședere prin procedura de reîntregire a familiei.

O sursă citată de publicația belgiană a descris această practică drept o formă de migrație ilegală. Anchetatorii belgieni spun că au identificat peste 100 de cazuri similare în diferite regiuni ale Spaniei.

Există suspiciuni privind o posibilă rețea organizată

Autoritățile spaniole, belgiene și braziliene colaborează acum pentru a stabili dacă în spatele acestor deplasări se află o rețea organizată. Faptul că multe dintre femei au folosit aceleași adrese și au fost însoțite de același bărbat a ridicat semne de întrebare privind modul în care au fost organizate călătoriile.

Anchetatorii analizează inclusiv ipoteza unor posibile adopții ilegale sau a exploatării comerciale a mamelor-surogat, însă până în acest moment nu au fost prezentate dovezi care să confirme aceste suspiciuni.

În prezent, ancheta poliției spaniole se concentrează pe identificarea femeilor implicate și pe stabilirea rolului bărbatului care le-a însoțit în numeroase cazuri.

CITEȘTE ȘI: Cuplu arestat după un an în cazul bebelușului dispărut. Le-au spus rudelor că totul a fost o „farsă”, dar anchetatorii au descoperit dovezi tulburătoare

Patru fetițe identice, concepute natural, s-au născut în Australia. Medicii spun că este un caz extrem de rar