A fost făcută publică cauza morții lui Mary Jo „MJ” Shannon, bunica lui Kim Kardashian și mama lui Kris Jenner, la aproape două săptămâni după decesul acesteia.

Potrivit People, certificatul de deces obținut de publicația Us Weekly arată că Mary Jo Shannon a murit în urma unui stop cardiorespirator acut. Printre afecțiunile care au contribuit la deces se numără insuficiența respiratorie acută și cancerul pulmonar metastatic.

Kris Jenner și Kim Kardashian i-au adus un omagiu

Mary Jo „MJ” Shannon s-a stins din viață pe 16 iulie, într-un spital din Los Angeles. Potrivit documentelor oficiale, nu a fost efectuată o autopsie, iar trupul său a fost incinerat pe 23 iulie.

După anunțul decesului, Kris Jenner a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, în care și-a descris mama drept „inima familiei”.

„Astăzi ne-am luat rămas-bun de la frumoasa mea mamă, MJ. Nu există cuvinte care să poată descrie ce a însemnat pentru mine sau durerea pe care o simt acum”, a scris aceasta.

La rândul ei, Kim Kardashian i-a adus un omagiu bunicii sale, pe care a numit-o „cea mai bună prietenă”, spunând că aceasta a fost persoana care a învățat-o ce înseamnă familia, munca și încrederea în sine.

„Draga mea bunică MJ, cea mai bună prietenă a mea, partenera mea de bârfe, sufletul meu pereche pentru totdeauna… Tu ne-ai învățat pe toți cât de importantă este familia, iar aceste valori vor rămâne cu noi pentru totdeauna. Tu ai fost femeia care mi-a arătat ce înseamnă să fii o femeie de afaceri muncitoare. Mi-ai oferit primul meu loc de muncă, în magazinul tău din San Diego, și m-ai învățat lecții despre etica muncii, putere și încredere pe care le port cu mine și astăzi”, a scris Kim.

Mary Jo „MJ” Shannon era cunoscută publicului datorită aparițiilor sale în emisiunile Keeping Up with the Kardashians și The Kardashians. De-a lungul vieții, a condus și un magazin de haine pentru copii în San Diego, iar membrii familiei au vorbit în repetate rânduri despre influența pe care a avut-o asupra lor.

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