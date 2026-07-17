Doliu în familia Kardashian-Jenner. A murit Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Mary Jo „MJ” Campbell, mama lui Kris Jenner și bunica lui Kim Kardashian și a surorilor sale, a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Kris Jenner printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Potrivit revistei PEOPLE, Kris Jenner a anunțat că mama sa s-a stins din viață joi, descriind-o drept „inima familiei” și omul care i-a insuflat valorile ce au stat la baza întregului clan Kardashian-Jenner.

„Nu există cuvinte care să poată descrie ce a însemnat pentru mine sau durerea de a-mi lua rămas-bun. Mama mea a fost inima familiei noastre. M-a învățat tot ce contează cu adevărat: să-mi iubesc familia necondiționat, să fiu bună și să prețuiesc fiecare clipă petrecută împreună”, a scris Kris Jenner în mesajul său.

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Mary Jo Campbell a apărut des în reality show-ul familiei Kardashian

Cunoscută de fani drept „MJ”, Mary Jo Campbell a apărut în numeroase episoade ale emisiunilor Keeping Up with the Kardashians și The Kardashians, unde s-a remarcat prin umorul său și relația apropiată cu nepoții.

Înainte ca familia Kardashian să devină un fenomen mondial, MJ a fost antreprenoare și a deținut un magazin de haine pentru copii în California, experiență care a influențat ulterior interesul familiei pentru afaceri în domeniul modei.

La scurt timp după mesajul lui Kris Jenner, Kim Kardashian i-a adus și ea un omagiu bunicii sale pe rețelele sociale, descriind-o drept „cea mai bună prietenă”, „partenera de bârfe” și „sufletul ei pereche”. Vedeta i-a mulțumit pentru valorile pe care le-a transmis întregii familii și pentru sprijinul oferit de-a lungul vieții.

„Draga mea bunică MJ, cea mai bună prietenă a mea, partenera mea de bârfe, sufletul meu pereche pentru totdeauna… Tu ne-ai învățat pe toți cât de importantă este familia, iar aceste valori vor rămâne cu noi pentru totdeauna. Tu ai fost femeia care mi-a arătat ce înseamnă să fii o femeie de afaceri muncitoare. Mi-ai oferit primul meu loc de muncă, în magazinul tău din San Diego, și m-ai învățat lecții despre etica muncii, putere și încredere pe care le port cu mine și astăzi”, a scris Kim.

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