Dan Petrescu s-a întors pe stadion, după un an de absență. Anunțul făcut de fostul antrenor al CFR Cluj

Dan Petrescu a reapărut în spațiul public după mai multe luni în care a ales să se retragă din prim-plan pentru a se concentra asupra recuperării medicale. Fostul antrenor al CFR Cluj a fost prezent în tribune la partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani, disputată vineri, 17 iulie, meci care a deschis sezonul 2026/2027 din SuperLiga.

Prezența sa la stadion a atras imediat atenția, având în vedere că în ultima perioadă aparițiile publice ale fostului internațional au fost extrem de rare. După problemele de sănătate care l-au ținut departe de activitatea din fotbal, Petrescu pare să facă pași importanți spre revenirea la o viață normală, iar apariția la meciul din prima etapă reprezintă un nou semn că perioada dificilă prin care a trecut este aproape de final.

Dan Petrescu a reapărut pe stadion

Fostul tehnician nu mai fusese văzut pe un stadion de aproape un an. Ultima sa apariție într-un context oficial din fotbal a avut loc în vara anului 2025, când se afla încă pe banca tehnică a CFR Cluj. Atunci, formația din Gruia a fost eliminată din play-off-ul Conference League, după o dublă manșă pierdută categoric în fața suedezilor de la Hacken. La scurt timp după acel rezultat, Petrescu și-a încheiat mandatul la clubul clujean, punând capăt unei noi perioade petrecute la conducerea echipei.

După despărțirea de CFR Cluj, fostul fundaș al Generației de Aur s-a retras complet din activitatea publică. În lunile care au urmat nu a mai fost prezent la evenimente sportive și nici nu a fost implicat în proiecte fotbalistice, alegând să acorde prioritate stării sale de sănătate.

În prima parte a anului 2026, Dan Petrescu a trecut printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical. În luna martie, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul gâtului, operație considerată una complexă. Recuperarea a necesitat timp și supraveghere atentă, motiv pentru care fostul antrenor a rămas departe de agitația din fotbal și de aparițiile publice.

”Nu am mai fost de foarte mult timp, de aproape un an, sunt bine. A fost un meci destul de bun. Normal, mi-e dor, a trecut aproape un an, eu nu am avut pauze în carieră. M-am uitat și la Mondial, mai mult Jennifer (n.r. – fiica sa) s-a uitat, mai ales la meciurile de la 4 dimineața. Și eu aș vrea tot Argentina să câștige. Mi-am dorit Anglia, dar e păcat. Cred că Universitatea Craiova va rămâne favorită, mai ales că a luat jucători buni. Tot timpul echipa campioană e favorită. Au fost discuții, dar nu a fost cazul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100%. (n.r. – Reveniți în acest sezon?) E posibil orice.”, a transmis Dan Petrescu.

Apariția de la partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani confirmă faptul că Petrescu este din nou aproape de fenomenul fotbalistic. Chiar dacă nu ocupă în prezent funcția de antrenor la niciun club, prezența sa la un meci din prima ligă a alimentat speculațiile privind o posibilă revenire pe banca tehnică în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI: Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare

Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el