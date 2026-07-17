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A murit istoricul Blaga Mihoc. Profesorul universitar care și-a dedicat viața cercetării istoriei Transilvaniei avea 83 de ani

De: Paul Hangerli 17/07/2026 | 23:30
A murit istoricul Blaga Mihoc. Profesorul universitar care și-a dedicat viața cercetării istoriei Transilvaniei avea 83 de ani
Istoricul Blaga Mihoc a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO
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Istoricul, cercetătorul și profesorul universitar Blaga Mihoc a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Vestea a fost anunțată vineri de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, care a adus un omagiu celui care și-a dedicat întreaga activitate cercetării istoriei și recuperării memoriei Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Blaga Mihoc a format generații de studenți și a publicat zeci de volume și studii de specialitate.

Episcopia Greco-Catolică de Oradea: „A slujit adevărul”

Anunțul decesului a fost făcut de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, care a transmis un mesaj de profundă recunoștință pentru activitatea desfășurată de profesorul Blaga Mihoc.

„Episcopia Greco-Catolică de Oradea a primit cu profundă întristare vestea trecerii în veșnicie a domnului profesor Blaga Mihoc, distins cadru didactic al Facultății de Teologie Greco-Catolică din Oradea, istoric, scriitor și cercetător de excepție, a cărui viață a fost dedicată slujirii adevărului și recuperării memoriei istorice a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică”, au transmis reprezentanții Episcopiei.

Instituția a subliniat că, prin cercetările desfășurate de-a lungul deceniilor în arhive, istoricul a readus în atenție documente și mărturii esențiale despre viața și suferința Bisericii Greco-Catolice în perioada regimului comunist, contribuind la recuperarea memoriei episcopilor, preoților și credincioșilor persecutați.

O carieră dedicată istoriei și învățământului

Blaga Mihoc s-a născut la 1 ianuarie 1943, în localitatea Talpe, județul Bihor. A absolvit în 1965 Facultatea de Istorie și Filozofie din Cluj-Napoca, iar aproximativ trei decenii mai târziu și-a obținut doctoratul în istorie la aceeași instituție.

Și-a început cariera didactică la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuș, unde a predat între 1965 și 1968. Ulterior, a activat aproape zece ani ca muzeograf la Muzeul Județean Maramureș din Baia Mare, coordonând amenajarea muzeelor memoriale dedicate lui Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești.

Din 1977 și-a continuat activitatea la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, unde a fost muzeograf și cercetător științific.

Începând cu anul 1995, a devenit cadru didactic la Institutul Teologic Greco-Catolic din Oradea, instituție integrată ulterior în cadrul Facultății de Teologie Greco-Catolică a Universității „Babeș-Bolyai”. Între anii 2000 și 2008 a fost profesor universitar titular.

„A format generații de studenți prin rigoarea, echilibrul și pasiunea sa pentru istorie”, au transmis reprezentanții Episcopiei.

Zeci de volume dedicate istoriei Transilvaniei

De-a lungul carierei, Blaga Mihoc a publicat zeci de volume, studii și articole științifice, o parte importantă dintre acestea fiind dedicate istoriei Transilvaniei și Bisericii Române Unite cu Roma.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără „Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național unitar român”, „Istorie și politică”, „Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922), un luptător pentru Marea Unire”, „Religie și naționalitate”, „Biserică și societate în nord-vestul României”, „Calea adevărului sau cugetul și voința ierarhilor” și „În sprijinul cetății”.

Activitatea sa publicistică a continuat până în ultimii ani. În aprilie 2026, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea, și-a lansat cele mai recente volume, „Fragmente: studii, articole, cronici, rememorări”, apărut în 2025, și „Incursiuni în istoria filosofiei”, publicat în 2026, ambele la Editura Primus.

Distins pentru contribuția adusă cercetării

În anul 2023, episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, i-a conferit Ordinul „Valeriu Traian Frențiu”, cea mai înaltă distincție a Episcopiei, ca recunoaștere a contribuției sale la cercetarea și promovarea istoriei Bisericii Greco-Catolice.

La aflarea veștii, Episcopia a transmis un nou mesaj de condoleanțe.

„Preasfințitul Părinte Virgil Bercea se unește în rugăciune cu familia îndoliată, cu foștii colegi, studenți și cu toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit, înălțând rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru odihna sufletului robului Său, Blaga Mihoc.”

Totodată, reprezentanții instituției au adăugat:

„Cu recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit Bisericii și culturii românești, păstrăm vie amintirea unui profesor, istoric și scriitor care a înțeles că adevărul se slujește prin cercetare, iar memoria se păstrează prin credință și responsabilitate.”

Mesaj emoționant din partea scriitorului Florin Ardelean

Și scriitorul orădean Florin Ardelean a reacționat după vestea dispariției istoricului, evocând legătura apropiată pe care a avut-o cu acesta.

„Când moare cel ce ți-a fost mai mult decât prieten, unindu-te cu el o camaraderie spirituală exemplară, nu poți fi vivace în spirit. Ești copleșit! Dragă Blagule, fără tine lumea va fi un pic și mai hâdă.”

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