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Lucia și Constantin Sîrbu au murit împreună cu fetița lor de 6 luni într-un accident rutier cumplit. Se aflau în vacanță, în Grecia

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 18:40
Lucia și Constantin Sîrbu au murit împreună cu fetița lor de 6 luni într-un accident rutier cumplit. Se aflau în vacanță, în Grecia
Foto: Facebook
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O vacanță de familie în Grecia s-a încheiat cu o tragedie de proporții pentru o familie din Republica Moldova, după un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki. Trei membri ai aceleiași familii și-au pierdut viața, iar singurul copil rămas în viață se află internat în stare gravă, sub supraveghere medicală.

Accidentul s-a produs pe drumul provincial care face legătura între localitățile Nea Moudania și Nikiti, pe tronsonul Polygyros–Metamorfosis, în apropierea Mănăstirii Sfântul Arsenie, o zonă intens circulată în sezonul estival. Familia se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova atunci când vehiculul a fost implicat într-o coliziune violentă cu un camion-cisternă.

Tragedie în Grecia!

În urma impactului extrem de puternic, autoturismul a fost grav avariat, iar echipele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente speciale pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate. Salvatorii, polițiștii și echipajele medicale au ajuns la locul accidentului la scurt timp după producerea acestuia, însă pentru două dintre victime nu s-a mai putut face nimic.

Lucia Sîrbu, în vârstă de 28 de ani, și fiica sa de numai șase luni au decedat pe loc, în urma rănilor incompatibile cu viața suferite în coliziune. Soțul femeii, Constantin Sîrbu, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit în stare critică și extras din automobil de echipele de descarcerare. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul din Polygyros, însă, în pofida intervențiilor medicale, a murit la scurt timp după internare.

Singura supraviețuitoare a tragediei este fiica mai mare a familiei, o fetiță de opt ani, care a suferit multiple traumatisme. Copila a fost transportată inițial pentru acordarea primului ajutor, iar ulterior a fost transferată la un spital din Salonic, unde este internată în secția de Terapie Intensivă. Medicii continuă să monitorizeze evoluția stării sale de sănătate.

„O tragedie cumplită a lovit o familie din municipiul Strășeni. Soții Constantin și Lucia Sîrbu, împreună cu bebelușul lor de doar 6 luni, și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani se află internată în stare gravă într-un spital. Familia are nevoie de sprijin pentru a face față acestei încercări cumplite. Îi îndemn pe toți cei care pot și doresc să ofere ajutor să contribuie, în măsura posibilităților, în conturile deschise exclusiv pentru colectarea donațiilor, cu acordul familiei”, a transmis primărița din Strășeni.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul sunt investigate de autoritățile elene. Până în acest moment nu au fost comunicate concluzii privind cauza coliziunii sau eventualele responsabilități. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care autoturismul și camionul-cisternă au ajuns să se ciocnească pe acest sector de drum.

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