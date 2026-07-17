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Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: ”Marele om va fi doborât de un mare fulger”

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 19:01
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: ”Marele om va fi doborât de un mare fulger”
Nostradamus
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În a doua jumătate a anului 2026, interesul pentru profețiile lui Nostradamus a revenit în prim-plan, după ce numeroși pasionați ai scrierilor sale au început din nou să analizeze catrenele publicate în celebra lucrare Les Prophéties, apărută în anul 1555. De-a lungul timpului, versurile sale criptice au fost asociate cu evenimente istorice importante, iar în fiecare an apar noi interpretări care încearcă să lege textele vechi de situațiile actuale.

Deși nu există dovezi că Nostradamus a prezis în mod concret evenimentele moderne, multe dintre catrenele sale continuă să fie interpretate în funcție de contextul internațional. În ultimele luni din 2026, câteva dintre aceste texte sunt din nou în centrul atenției, fiind considerate de unii comentatori drept referiri la conflicte, dezastre naturale sau schimbări majore la nivel global.

Ce predicții a făcut Nostradamus pentru a doua jumătate a anului

Una dintre cele mai discutate interpretări este cea referitoare la un conflict de lungă durată. Un catren vorbește despre un război care s-ar întinde pe parcursul a șapte luni, iar această formulare a fost asociată de-a lungul timpului cu diferite tensiuni internaționale. În contextul actual, unii interpreți consideră că textul poate face trimitere la conflictele militare care continuă să afecteze mai multe regiuni ale lumii. Totuși, specialiștii în istoria operei lui Nostradamus atrag atenția că versurile sunt suficient de vagi încât pot fi adaptate mai multor perioade istorice, fără a indica un eveniment precis.

„Un război de 7 luni, oamenii mor din cauza forței răului/ Rouen, Evreux, regele nu va pieri”, a scris în Nostradamus.

O altă profeție care continuă să stârnească numeroase discuții este cea referitoare la un oraș afectat de ape. De-a lungul anilor, diferite interpretări au sugerat că anumite așezări importante ar putea fi lovite de inundații sau de fenomene meteorologice extreme. Creșterea frecvenței furtunilor, precipitațiile abundente și efectele schimbărilor climatice au făcut ca aceste catrene să fie invocate din nou în 2026, chiar dacă textul original nu menționează numele vreunui oraș și nu oferă detalii clare despre locul sau momentul producerii unui astfel de eveniment.

Tot în categoria predicțiilor intens comentate se află și cele care fac referire la tensiuni între mari puteri și la o perioadă de instabilitate politică și economică. Analiștii care studiază opera lui Nostradamus spun că multe dintre catrenele sale descriu vremuri marcate de nesiguranță, schimbări de alianțe și dificultăți sociale. În lipsa unor nume, date sau locuri concrete, aceste texte au fost asociate în repetate rânduri cu diferite momente tensionate din istorie.

“Marele om va fi doborât de un mare fulger, în miez de zi”, a mai scris profetul.

În a doua jumătate a anului 2026, profețiile atribuite astrologului francez continuă astfel să fie un subiect de interes pentru cei pasionați de mistere și istorie.

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