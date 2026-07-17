Acasă » Știri » Caleb Shomo și Fleur Shomo divorțează! Cei doi și-au spus adio după 14 ani de căsnicie

Caleb Shomo și Fleur Shomo divorțează! Cei doi și-au spus adio după 14 ani de căsnicie

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 18:26
Caleb Shomo și Fleur Shomo divorțează! Cei doi și-au spus adio după 14 ani de căsnicie
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Caleb Shomo, cunoscut drept solistul formației americane de heavy metal Beartooth, traversează una dintre cele mai importante schimbări din viața personală. Artistul și soția sa, Fleur Shomo, au decis să încheie mariajul după aproape 14 ani de căsnicie, vestea venind la doar câteva săptămâni după ce muzicianul a vorbit public despre orientarea sa sexuală.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cei doi au depus împreună actele de divorț, alegând să se despartă pe cale amiabilă. Decizia marchează sfârșitul unei relații de lungă durată, începută în urmă cu mai bine de un deceniu și care a fost privită de fanii artistului drept una dintre cele mai stabile din lumea muzicii rock.

Caleb Shomo și Fleur Shomo s-au despărțit!

Caleb și Fleur și-au început povestea de dragoste în anul 2010, iar doi ani mai târziu au devenit soț și soție. De-a lungul căsniciei, cei doi au preferat să își păstreze viața privată departe de atenția publicului, apărând împreună doar ocazional la evenimente sau în postările distribuite pe rețelele sociale. Cuplul nu are copii.

În luna mai, liderul trupei Beartooth a făcut un anunț personal prin intermediul contului său de Instagram, unde a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală. Artistul a explicat că a ales să împărtășească acest aspect al vieții sale după o perioadă îndelungată în care a încercat să își înțeleagă propriile sentimente și identitatea. Mesajul său a venit și pe fondul numeroaselor speculații care circulau în mediul online despre viața sa personală.

„Este ceva ce încerc să înțeleg și cu care mă confrunt de mult timp în viața mea”, a transmis artistul.

Fleur Shomo, actriță și scriitoare originară din Marea Britanie, este cunoscută și pentru apariția sa în serialul „The Pitt”. După anunțul făcut de soțul ei privind orientarea sa sexuală, aceasta a transmis un mesaj public prin care a arătat că îl susține în procesul prin care trece. Deși a recunoscut că ultimele luni au reprezentat o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, ea a evidențiat faptul că relația lor a fost una construită pe respect și afecțiune.

„De-a lungul anilor, bunăstarea lui a însemnat pentru mine mai mult decât orice pe lume. Cei aproape 14 ani de căsnicie ai noștri au fost minunați și plini de distracție, aventură și iubire. Nimeni nu va cunoaște vreodată căsnicia noastră așa cum am cunoscut-o noi și nimeni nu poate înțelege cu adevărat profunzimea iubirii dintre doi oameni decât cei care o trăiesc.

Îmi este deja dor de ea și de soțul meu mai mult decât pot exprima în cuvinte. Povestea noastră a fost una frumoasă, iar acum s-a încheiat.”, a transmis și actrița.

CITEȘTE ȘI: Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui

NU RATA: Adrian Norocel, prima vacanță cu “titulara oficială”! Cine e domnișoara care l-a dat peste cap

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute
Știri
Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute
Cum vrea Marian Mexicanu să fie înmormântat. Artistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu: ”Asta e dorința mea!”
Știri
Cum vrea Marian Mexicanu să fie înmormântat. Artistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu: ”Asta…
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în rezervă și alte două persoane au ajuns la spital
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens....
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Digi 24
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5...
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor.ro
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
go4it.ro
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute
Motivul pentru care pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 va dura mai mult de 15 minute
BANCUL DE VINERI | ”Vedeți că operația a reușit?”
BANCUL DE VINERI | ”Vedeți că operația a reușit?”
Cum vrea Marian Mexicanu să fie înmormântat. Artistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu: ...
Cum vrea Marian Mexicanu să fie înmormântat. Artistul a planificat totul până la cel mai mic detaliu: ”Asta e dorința mea!”
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: ”Marele om va fi doborât ...
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: ”Marele om va fi doborât de un mare fulger”
Paznic din Galați, găsit mort la groapa de gunoi. Ce au descoperit anchetatorii
Paznic din Galați, găsit mort la groapa de gunoi. Ce au descoperit anchetatorii
Lucia și Constantin Sîrbu au murit împreună cu fetița lor de 6 luni într-un accident rutier cumplit. ...
Lucia și Constantin Sîrbu au murit împreună cu fetița lor de 6 luni într-un accident rutier cumplit. Se aflau în vacanță, în Grecia
Vezi toate știrile