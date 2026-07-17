Caleb Shomo și Fleur Shomo divorțează! Cei doi și-au spus adio după 14 ani de căsnicie

Caleb Shomo, cunoscut drept solistul formației americane de heavy metal Beartooth, traversează una dintre cele mai importante schimbări din viața personală. Artistul și soția sa, Fleur Shomo, au decis să încheie mariajul după aproape 14 ani de căsnicie, vestea venind la doar câteva săptămâni după ce muzicianul a vorbit public despre orientarea sa sexuală.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cei doi au depus împreună actele de divorț, alegând să se despartă pe cale amiabilă. Decizia marchează sfârșitul unei relații de lungă durată, începută în urmă cu mai bine de un deceniu și care a fost privită de fanii artistului drept una dintre cele mai stabile din lumea muzicii rock.

Caleb Shomo și Fleur Shomo s-au despărțit!

Caleb și Fleur și-au început povestea de dragoste în anul 2010, iar doi ani mai târziu au devenit soț și soție. De-a lungul căsniciei, cei doi au preferat să își păstreze viața privată departe de atenția publicului, apărând împreună doar ocazional la evenimente sau în postările distribuite pe rețelele sociale. Cuplul nu are copii.

În luna mai, liderul trupei Beartooth a făcut un anunț personal prin intermediul contului său de Instagram, unde a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală. Artistul a explicat că a ales să împărtășească acest aspect al vieții sale după o perioadă îndelungată în care a încercat să își înțeleagă propriile sentimente și identitatea. Mesajul său a venit și pe fondul numeroaselor speculații care circulau în mediul online despre viața sa personală.

„Este ceva ce încerc să înțeleg și cu care mă confrunt de mult timp în viața mea”, a transmis artistul.

Fleur Shomo, actriță și scriitoare originară din Marea Britanie, este cunoscută și pentru apariția sa în serialul „The Pitt”. După anunțul făcut de soțul ei privind orientarea sa sexuală, aceasta a transmis un mesaj public prin care a arătat că îl susține în procesul prin care trece. Deși a recunoscut că ultimele luni au reprezentat o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, ea a evidențiat faptul că relația lor a fost una construită pe respect și afecțiune.

„De-a lungul anilor, bunăstarea lui a însemnat pentru mine mai mult decât orice pe lume. Cei aproape 14 ani de căsnicie ai noștri au fost minunați și plini de distracție, aventură și iubire. Nimeni nu va cunoaște vreodată căsnicia noastră așa cum am cunoscut-o noi și nimeni nu poate înțelege cu adevărat profunzimea iubirii dintre doi oameni decât cei care o trăiesc. Îmi este deja dor de ea și de soțul meu mai mult decât pot exprima în cuvinte. Povestea noastră a fost una frumoasă, iar acum s-a încheiat.”, a transmis și actrița.

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