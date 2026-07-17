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Doliu în lumea filmului! A murit ”doamna cu porumbeii” din filmul Singur acasă

De: Elisa Tîrgovățu 17/07/2026 | 17:30
Doliu în lumea filmului! A murit ”doamna cu porumbeii” din filmul Singur acasă
Doliu în lumea filmului. Brenda Fricker, celebra actriță din „Singur acasă 2” s-a stins din viață la 81 de ani / Sursa foto: Social media
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Actrița irlandeză Brenda Fricker, distinsă cu premiul Oscar și apreciată de public pentru interpretările sale din filmele „My Left Foot” („Piciorul meu stâng”) și „Home Alone 2: Lost in New York” („Singur acasă 2: Pierdut în New York”), s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani.

Vestea dispariției a fost confirmată de agentul său, Phil Belfield, printr-un comunicat preluat de postul irlandez RTE. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, Brenda Fricker a devenit o figură emblematică a cinematografiei irlandeze.

Ea a fost recompensată cu un premiu Oscar și a cucerit publicul prin aparițiile sale în producții de succes precum „Piciorul meu stâng” și „Singur acasă 2: Pierdut în New York”.

„Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența sa. Am fost onorat să o cunosc, să o iubesc și să lucrez cu ea. Va avea mereu un loc special în inima mea, precum și în inimile atâtor fani ai filmului și ai televiziunii din întreaga lume”, a spus Phil Belfield, agentul Brendei Fricker, prin intermediul unui comunicat.

A câștigat trofeul pentru cea mai bună actriță

Brenda Fricker a scris o pagină importantă în istoria filmului irlandez în 1990. A devenit prima actriță din Irlanda care a primit prestigioasa statuetă Oscar. Distincția pentru cea mai bună actriță în rol secundar i-a fost acordată pentru rolul mamei lui Christy Brown din pelicula „My Left Foot” („Piciorul meu stâng”), unde a avut o interpretare memorabilă alături de Daniel Day-Lewis.

Sursa foto: Social media

Momentul în care a urcat pe scena Oscarurilor pentru a-și primi premiul a rămas unul de referință. Totul s-a datorat discursului său emoționant, în care a dedicat această reușită „întregului popor din Irlanda”.

O carieră de succes în televiziune

Pe lângă succesul de pe marele ecran, Brenda Fricker a avut o carieră solidă și în televiziune. Actrița s-a numărat printre membrii distribuției inițiale ai serialului britanic de lungă durată „Casualty”, unde a dat viață personajului Megan Roach, o asistentă medicală introdusă în producție în 1986. Interpretarea sa a fost reluată în mai multe perioade de-a lungul anilor, acumulând peste 70 de apariții în serial.

De-a lungul activității sale în televiziune, Fricker a fost remarcată și pentru roluri din producții precum „The Ballroom of Romance”, o dramă distinsă cu premiul BAFTA pentru cea mai bună producție TV de acest gen, dar și pentru participările în „Tolka Row”, „Omagh” și „Holding”, ecranizarea romanului semnat de Graham Norton.

La începutul anului, autoritățile locale din Dublin au anunțat că Brenda Fricker urma să fie recompensată cu prestigioasa distincție „Freedom of Dublin”, un titlu acordat personalităților care au avut un impact deosebit asupra orașului. Premiul reprezenta o recunoaștere a contribuției sale importante la dezvoltarea culturii irlandeze și la promovarea cinematografiei din această țară.

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