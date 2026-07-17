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Jessica, un model de 24 de ani, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2026. După 3 zile, a fost găsită moartă

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 16:16
Jessica, un model de 24 de ani, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2026. După 3 zile, a fost găsită moartă
Jessica Jarikre a murit la 24 de ani / Sursa foto: Instagram
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Lumea modei din Polonia este în doliu după moartea Jessicăi Jarikre, un model în vârstă de doar 24 de ani. Tânăra a fost găsită fără viață într-un lac de acumulare din apropierea locuinței sale din Wroclaw, la trei zile după ce familia a anunțat dispariția ei. Tragedia a avut loc la scurt timp după ce participase la Wroclaw Fashion Week, unde urcase pe podium alături de alți profesioniști din industrie.

Jessica Jarikre a fost văzută pentru ultima dată în seara zilei de 13 iulie, în apartamentul său. După ce rudele nu au mai reușit să ia legătura cu ea, au alertat autoritățile. Primele verificări au arătat că tânăra plecase fără telefonul mobil și fără documentele de identitate, ceea ce a ridicat semne de întrebare și a determinat poliția să înceapă căutările.

Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care au indicat că modelul s-ar fi aflat în apropierea unui lac din apropierea locuinței. În urma acestor informații, echipele de intervenție au extins operațiunile de căutare în zonă, iar în dimineața zilei de miercuri trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit pe fundul rezervorului de apă.

„Înainte de ora 2.00 dimineața, trupul unei femei a fost recuperat de pe fundul lacului de acumulare”, au transmis oamenii legii.

Autoritățile din Wroclaw au confirmat că tânăra și-a pierdut viața și continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs decesul. În această etapă a cercetărilor, oamenii legii au transmis că nu au fost descoperite indicii care să arate că o altă persoană ar fi avut vreo implicare în tragedie.

Sursa foto: Instagram

Mesaje dureroase în urma decesului tinerei de 24 de ani

Vestea morții sale a provocat un val de emoție în lumea modei. Organizatorii Wroclaw Fashion Week au transmis un mesaj în memoria tinerei, amintind că Jessica a fost o prezență constantă pe podiumurile evenimentului și că era apreciată atât pentru profesionalism, cât și pentru energia și atitudinea sa pozitivă.

„Există momente și emoții pe care este incredibil de greu să le exprimăm în cuvinte.

Am aflat cu profundă tristețe despre moartea Jessicăi, model de lungă durată al Wrocław Fashion Week.

Ani la rând a făcut parte din istoria noastră, aducând pe podium nu doar profesionalism și talent, ci mai ales căldură, un zâmbet sincer și o energie unică, pe care o vom păstra mereu în amintire.

Astăzi, gândurile noastre se îndreaptă către familia ei, cei dragi și toți cei care au avut norocul să o cunoască.

La revedere, Jessica. Îți mulțumim că ai făcut parte din comunitatea noastră.

Vei rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre.”, au scris organizatorii.

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