Ei sunt marii câștigători Mireasa, sezonul 13. Au plecat acasă cu premiul de 40.000 de euro

Sezonul 13 al emisiunii Mireasa: Meciul Iubirii s-a încheiat după șase luni de competiție, iar publicul a decis prin vot cine sunt câștigătorii marelui premiu pus în joc. În cadrul ediției finale difuzate pe 17 iulie 2026, a fost stabilit clasamentul ultimelor trei cupluri rămase în competiție, iar trofeul sezonului și premiul în valoare totală brută de 40.000 de euro au revenit cuplului format din Ema și Alan.

Finala a marcat sfârșitul unui parcurs în care concurenții au trecut prin numeroase provocări, momente tensionate, dar și etape importante în relațiile construite în cadrul emisiunii. De-a lungul celor șase luni, participanții au fost urmăriți de telespectatori în fiecare etapă a competiției, iar la final publicul a avut ultimul cuvânt în desemnarea câștigătorilor.

Ema și Alan au câștigat premiul de 40.000 de euro

Potrivit rezultatelor oficiale anunțate în cadrul galei, Ema și Alan au obținut 51,85% din totalul voturilor exprimate de telespectatori, procent care i-a plasat pe primul loc în clasamentul final. Victoria le-a adus atât titlul de câștigători ai sezonului 13, cât și premiul cel mare oferit de producătorii emisiunii.

„Am câștigat tot ce am avut de câștigat! Am lângă mine cea mai frumoasă soție, o iubesc din tot sufletul meu, le mulțumesc celor de acasă pentru că ne-au răsplătit pentru iubirea noastră”, a transmis Alan. „Vreau să le mulțumesc susținătorilor, colegilor care au fost alături de noi și ne-au ales!”, a spus și Ema.

Pe locul al doilea s-au clasat Amalia și Sebastian, care au fost susținuți de 29,12% dintre cei care au votat în finală. Ultima poziție a podiumului a fost ocupată de Giulia și Alexandru, cu un procent de 19,03%.

Rezultatele au confirmat preferințele publicului după un sezon în care fiecare dintre cele trei cupluri finaliste a reușit să își formeze propria comunitate de susținători. Voturile exprimate în perioada dedicată finalei au stabilit ierarhia oficială și au decis câștigătorii ediției din acest an.

Conform regulamentului competiției, marele premiu este acordat exclusiv cuplului căsătorit care obține cel mai mare număr de voturi din partea telespectatorilor. Sistemul de desemnare a câștigătorilor este bazat integral pe votul publicului, iar procentajele finale reflectă opțiunile exprimate de cei care au urmărit emisiunea pe parcursul sezonului.

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