Bucurie mare la Casa Iubirii! Fosta câștigătoare a născut: prima imagine cu bebeșușul

Bucurie mare pentru fanii emisiunii Casa Iubirii! Câștigătoarea sezonului doi și-a găsit jumătatea, iar acum a devenit mămică pentru prima oară. A adus pe lume un băiețel perfect sănătos și este în culme fericirii.

Mihaela Homa este câștigătoarea sezonului doi al emisiunii Casa Iubirii. Aceasta a sperat să își găsească jumătatea în cadrul show-ului de la Kanal D, însă a reușit să plece acasă doar cu premiul cel mare, fără un partener. Deși nu și-a găsit sufletul pereche în Casa Iubirii, de mai bine de un an și-a întâlnit jumătatea. Iar acum cei doi au devenit părinți.

Mihaela Homa, mămică pentru prima oară

Relația Mihaelei cu noul său partener datează de aproximativ un an, iar lucrurile se pare că merg foarte bine pentru ei. Mai mult, în urmă cu doar câteva zile, cei doi au devenit părinții unui băiețel. Micuțul a adus multă bucurie pentru cei doi, iar Mihaela a dat acum veștile cele mari și în mediul online.

Recent, aceasta și micuțul ei au ajuns acasă. De asemenea, Mihaela a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru băiețelul ei. Acesta se numește Matei.

„Primul nostru drum spre casă. Baby Matei. Mulțumim, Doamne!”, a scris Mihaela Homa, în mediul online.

De-a lungul relației sale, Mihaela Homa a preferat să păstreze discreția. Chiar și anunțul sarcinii l-a făcut târziu, abia după ce fanii au început să intre la bănuieli, observând o burtică suspectă.

„Zic că e momentul să nu zică cineva ce e așa mare secret. Să treacă perioada asta critică. Nu am avut probleme în sarcină de nicio culoare. Am zis că aștept momentul potrivit să pot să confirm și dacă nu aș confirma eu se vede din poză. Nu am vrut să mai fie secret. (…) Avem o relație de peste un an. Suntem foarte fericiți, ne înțelegem foarte bine. Din cauza asta nu am vrut imediat, cum am fost în primele luni, să mă postez. Știi cum e lumea, uite așa, așa, comentarii și nu am vrut să ne afecteze relația și am zis că mai bine țin pentru mine”, declara Mihaela Homa.

Cum li s-a schimbat viața Kirei și lui Moldo, după ce s-au cuplat într-un show matrimonial? Au fost finaliști la Kanal D

Cine i-a furat inima după ce a fost părăsit de Iasmina. Bogdan Mocanu: „Nu îi place atenția gratuită”