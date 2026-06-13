Cristina Belciu, atac subtil la adresa soției lui Cabron: „Ori de câte ori te simți prost”

Cristina Belciu revine în prim-plan cu detalii noi din idila ascunsă cu Cabron. După un istoric plin de certuri și împăcări, vacanțe petrecute împreună și un inel de logodnă primit de la artist în semn de recunoaștere a dragostei sale, fotomodelul lansează o nouă ironie subtilă la adresa Geaninei, soția artistului.

Telenovela momentului dintre Cabron și Cristina Belciu continuă. Recent, CANCAN.RO a scos la lumină dedesubturile amantlâcului în care a fost prins rapperul, o poveste de dragoste ascunsă între el și cea supranumită Monica Bellucci de România. Nimic anormal până aici, însă în această idilă există și Geanina, soția de peste 20 de ani a lui Cabron.

Cristina Belciu, mesaj jignitor pentru soția lui Cabron

După ce amantlâcul dintre rapper și brunetă a ajuns în spațiul public, Cabron a dat semne că renunță la idila ascunsă și alege să rămână fidel familiei sale. În asentiment cu acesta, Cristina Belciu și-a văzut de drum și s-a retras din peisaj. La scurt timp, lucrurile s-au schimbat iar la 180 de grade. Asta pentru că artistul nu a putut să o lase pe brunetă să plece din viața lui, astfel că i-ar fi cerut să se împace.

În ciuda dezvăluirilor din presă, artistul pare să nu fi vrut să se despartă de Cristina Belciu, iar ca sa fie primit înapoi de brunetă a fost la un pas să își asume oficial relația. Mai mult de atât, ea ar fi primit ca semn al iubirii lui un inel de logodnă – vezi AICI imagini. În tot acest timp, Geanina, indiferent că s-a aflat despre idila soțului ei cu Monica Bellucci de România, nu are de gând să renunțe prea curând la căsnicia cu rapperul. Cel mai recent mesaj transmis indirect de Critina Belciu către „rivala” sa confirmă acest lucru.

Bruneta a distribuit un mesaj prin care o ironizează pe soția lui Cabron, într-un moment în care se presupune că rapperul încă nu este decis între cele două femei. Practic, în loc ca aceste „săgeți” să vină din partea soției înșelate, dinamica pare să se fi inversat: „Ori de câte ori te simți prost, amintește-ți că există oameni care iartă infidelitatea”, a fost mesajul subtil al Cristinei.

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