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Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron s-a destrămat. După luni de tensiuni și reproșuri, una dintre femei a câștigat „partida”

De: Loriana Dasoveanu 03/06/2026 | 05:50
Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron s-a destrămat. După luni de tensiuni și reproșuri, una dintre femei a câștigat „partida”
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Știți cum se spune că orice început are și un final, unele povești durează câteva clipe, altele câțiva ani sau o viață. Mai sunt și cazurile speciale care când relațiile rezistă exact până când apar prea multe personaje în scenariu și nimeni nu mai știe cu cine este în episodul următor. Dar, aici nu prea mai este cazul! Spunem asta pentru că, după ce a fost prins într-un triunghi amoros, rapperul Cabron pare că a găsit direcția. Povestea cu Monica Bellucci de România s-a încheiat definitiv, iar soția a reapărut în peisaj și pare că vrea să rămână cu orice preț. Și, dacă tot am început povestea, tot noi vă oferim și deznodământul. CANCAN.RO vă prezintă noi detalii inedite despre triunghiul amoros în care a pendulat Cabron! 

Între două nu te plouă, dar nici bine nu îți este, iar Cabron a aflat asta pe pielea lui. După ce a trăit o poveste de dragoste cu Monica Bellucci de România timp de aproape trei ani, cei doi pare că au decis să își spună adio. Așa cum știm, soția geloasă a intervenit în peisaj și a încercat să o pună la punct pe Cristina (vezi aici episodul controversat). Ulterior, lucrurile s-au complicat și mai tare căci povestea nu s-a încheiat acolo, ci a continuat în Capitală, alături de Cristina, și în Ploiești, cu încă soția. Dar, recent, totul pare că s-a tranșat, chiar dacă nu a fost o decizie unilaterală!

Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron a ajuns la final

În urmă cu două zile a fost ziua de naștere a lui Cabron. Artistul a împlinit 43  de ani, ocazie cu care, soția lui, Geanina, a decis să îi facă o dedicație. Aceasta a publicat o fotografie cu ei în dreptul cărora a scris câteva versuri de-ale soțului său.

„Nе-аm dаt mânа сând аm сăzut, nе-аm rіdісаt dе lа pământ/Nu ехіѕtă сulmе ѕă nе fасă ѕă n-о trесеm râzând/Fасеm есhіра реrfесtă рrіn оrісе саdru dіѕtruѕ/Îndreptăm оrісе grеșеаlă ре drumu’ ăѕtа dоаr duѕ/Șі lа fіnаl dе роvеѕtе сând tоt се-а fоѕt а fоѕt ѕрuѕ/Să nе рrіvіm vііtоrul în осhі сând tіmрu’ ѕ-а ѕсurѕ! Te iubesc! La multi ani tati!”, sunau versurile pe care aceasta i le-a dedicat.
Soția lui Cabron, dedicație de ziua lui de naștere
Soția lui Cabron, dedicație de ziua lui de naștere
Și, cu toate că a primit numeroase mesaje din partea apropiaților, remarcăm că rapperul nu a reacționat în niciun fel la ele și nici la postarea soției. Probabil că acesta încearcă să nu mai atragă atenția asupra vieții sale amoroase în niciun fel, mai ales că a trecut printr-o perioadă tumultoasă după povestea trăită alături de Cristina Belciu, de care sursele noastre spun că se îndrăgostise nebunește.  Și, în cazul în care vă întrebați ce s-a întâmplat între ei, vă dezvăluim imediat.

Cristina Belciu a încheiat orice legătură cu rapperul

Cu dedicația din partea Geaninei, dar și pentru că celebrul Cabron nu a mai dat apă la moară legăturii cu fotomodelul, am putea spune că am ajuns la un denodământ. Rapperul a rămas alături de soția iertătoare, iar sursele CANCAN.RO au aflat că cea care a decis să pună punct legăturii este nimeni alta decât Cristina Belciu. Tinerei știm că nu îi plac prea mult complicațiile amoroase, iar situația deja devenise mult prea toxică, spun cei apropiați ei. În plus, vedeta a realizat că nu își mai dorește o astfel de legătură, cu atât mai mult cu cât, soția artistului ar fi îndreptat tunurile asupra ei, în online. Geanina ar fi avut câteva postări prin care mustra legătura, ce-i drept interzisă, dintre brunetă și soțul ei.
Cristina Belciu a încheiat orice legătură cu rapperul Cabron
Cristina Belciu a încheiat orice legătură cu rapperul Cabron
Mai devreme sau mai târziu, se pare că lucrurile încep să se contureze, iar prin prisma dorinței Cristinei Belciu de a se retrage din poveste, dar și a Geaninei de a ierta infidelitatea soțului ei, lui Cabron nu i-a mai rămas decât să își continue povestea de dragoste cu mama fiului său, căreia cel mai probabil îi dedică și el la rândul său versuri din melodiile sale.
„Nu te supara dacă m-ai vazut cu vreuna vreodată/ La naiba fată, tu esti cea mai importantă/ Poate dacă aș fi fost un baiat cuminte nu ti-ar fi plăcut/ Sigur nu am fi fost împreună atât de mult/ Să nu crezi că sunt nerecunoscator/ Tu m-ai ajutat, pentru tine sunt gata să mor”.

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