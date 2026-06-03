Triunghiul amoros în care a fost implicat Cabron s-a destrămat. După luni de tensiuni și reproșuri, una dintre femei a câștigat „partida”

Știți cum se spune că orice început are și un final, unele povești durează câteva clipe, altele câțiva ani sau o viață. Mai sunt și cazurile speciale care când relațiile rezistă exact până când apar prea multe personaje în scenariu și nimeni nu mai știe cu cine este în episodul următor. Dar, aici nu prea mai este cazul! Spunem asta pentru că, după ce a fost prins într-un triunghi amoros, rapperul Cabron pare că a găsit direcția. Povestea cu Monica Bellucci de România s-a încheiat definitiv, iar soția a reapărut în peisaj și pare că vrea să rămână cu orice preț. Și, dacă tot am început povestea, tot noi vă oferim și deznodământul. CANCAN.RO vă prezintă noi detalii inedite despre triunghiul amoros în care a pendulat Cabron!
Între două nu te plouă, dar nici bine nu îți este, iar Cabron a aflat asta pe pielea lui. După ce a trăit o poveste de dragoste cu Monica Bellucci de România timp de aproape trei ani, cei doi pare că au decis să își spună adio. Așa cum știm, soția geloasă a intervenit în peisaj și a încercat să o pună la punct pe Cristina (vezi aici episodul controversat). Ulterior, lucrurile s-au complicat și mai tare căci povestea nu s-a încheiat acolo, ci a continuat în Capitală, alături de Cristina, și în Ploiești, cu încă soția. Dar, recent, totul pare că s-a tranșat, chiar dacă nu a fost o decizie unilaterală!
În urmă cu două zile a fost ziua de naștere a lui Cabron. Artistul a împlinit 43 de ani, ocazie cu care, soția lui, Geanina, a decis să îi facă o dedicație. Aceasta a publicat o fotografie cu ei în dreptul cărora a scris câteva versuri de-ale soțului său.
„Nе-аm dаt mânа сând аm сăzut, nе-аm rіdісаt dе lа pământ/Nu ехіѕtă сulmе ѕă nе fасă ѕă n-о trесеm râzând/Fасеm есhіра реrfесtă рrіn оrісе саdru dіѕtruѕ/Îndreptăm оrісе grеșеаlă ре drumu’ ăѕtа dоаr duѕ/Șі lа fіnаl dе роvеѕtе сând tоt се-а fоѕt а fоѕt ѕрuѕ/Să nе рrіvіm vііtоrul în осhі сând tіmрu’ ѕ-а ѕсurѕ! Te iubesc! La multi ani tati!”, sunau versurile pe care aceasta i le-a dedicat.
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