Mihaela Bilic vorbește despre diferența dintre apa plată și apa minerală. Care este alegerea potrivită pentru sănătate în zilele toride de vară

În sezonul cald, când hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări, medicul nutriționist Mihaela Bilic lămurește una dintre cele mai frecvente întrebări: este mai sănătoasă apa plată sau cea carbogazoasă? Specialistul spune că ambele hidratează la fel de bine, însă există câteva diferențe care contează în funcție de starea de sănătate și de nevoile fiecărei persoane.

Apa plată și apa minerală hidratează la fel

Mihaela Bilic subliniază că, indiferent dacă alegem apă plată sau carbogazoasă, organismul beneficiază de aceeași hidratare. Diferențele nu țin de capacitatea apei de a potoli setea, ci de compoziția acesteia și de efectele pe care le poate avea în anumite situații.

„Apa plată sau carbogazoasă? Apa hidratează la fel, indiferent de marcă sau conținutul de gaz. Care este diferența între apa plată și cea carbogazoasă? Conținutul de dioxid de carbon, conținutul de bicarbonat, adică pH-ul, și conținutul de minerale. Cantitatea totală de minerale din apă se numește reziduu uscat și este de 300 mg pe litru în apa plată, respectiv 1.500 mg pe litru în apa cu bule.”

Cine ar trebui să aleagă apa plată

Potrivit medicului, există câteva categorii de persoane pentru care apa plată reprezintă alegerea mai potrivită. Cei care au probleme renale, predispoziție la formarea calculilor sau suferă de hipertensiune arterială ar trebui să opteze pentru o apă cu un conținut cât mai redus de minerale și sare.

În schimb, pentru persoanele fără astfel de afecțiuni, alegerea poate fi făcută pur și simplu în funcție de preferințe.

„Ce înseamnă asta pentru sănătate? Dacă aveți probleme renale și predispoziție la calculi, alegeți apa plată cu reziduu uscat minim. Dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este mai bună, că e săracă în sare. În rest, fără patologii, alegeți apa care vă place. Important e să beți apă.”

Apa minerală nu îngrașă și poate avea beneficii pentru digestie

Mihaela Bilic demontează și unul dintre cele mai răspândite mituri legate de apa carbogazoasă. Aceasta spune că bulele nu favorizează îngrășarea și că, dimpotrivă, apa minerală poate avea efecte benefice asupra digestiei.

Ea explică faptul că poate calma senzația de greață, poate stimula tranzitul intestinal și golirea stomacului și poate reduce disconfortul provocat de indigestie sau arsurile gastrice.

„Contrar zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă. Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac.”

Când trebuie consumată cu moderație

Nutriționistul atrage atenția că apa minerală are un conținut mai mare de minerale, ceea ce o face utilă în perioadele în care organismul pierde multe săruri prin transpirație, așa cum se întâmplă în timpul verii.

Totuși, consumată în cantități foarte mari, poate provoca balonare, acesta fiind principalul inconvenient al apei carbogazoase.

„Conținutul crescut de minerale o recomandă în caz de transpirație excesivă. Are gust intens, iar bulele aduc o efervescență plăcută. Doar atunci când este băută în exces, provoacă balonare. Concluzia? Hidratează la fel, balonează diferit.”

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