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Dieta Elenei Gheorghe, dezvăluită. Cum reușește să își păstreze aceeași greutate de ani de zile

De: Anca Chihaie 29/07/2026 | 06:20
Dieta Elenei Gheorghe, dezvăluită. Cum reușește să își păstreze aceeași greutate de ani de zile
Elena Gheorghe/ Sursa foto: Instagram
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Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar de-a lungul anilor a reușit să își păstreze aceeași imagine impecabilă. Deși are un program încărcat, concerte, filmări și responsabilități de familie, cântăreața continuă să afișeze o siluetă de invidiat. Mamă a doi copii, artista se menține de ani buni în jurul greutății de 50 de kilograme, iar acest rezultat nu este întâmplător.

Secretul său nu constă în diete drastice sau în restricții severe, ci într-un stil de viață echilibrat, construit în timp. Elena Gheorghe acordă o atenție deosebită alimentației zilnice, hidratării și mișcării, considerând că toate aceste elemente contribuie la starea generală de sănătate și la menținerea unei forme fizice foarte bune.

Cum reușește să își păstreze aceeași greutate de ani de zile

Ziua artistei începe cu o rutină bine stabilită. Imediat după trezire, consumă apă cu lămâie, un obicei pe care îl respectă de mult timp. Ulterior, include în programul de dimineață băuturi pe bază de ingrediente naturale, precum sucul de țelină apio și smoothie-uri preparate din fructe și legume. Acestea fac parte din rutina sa zilnică și sunt integrate într-un regim bazat pe alimente cât mai puțin procesate.

În ceea ce privește mesele principale, Elena Gheorghe preferă preparatele simple și proaspete. La prânz optează frecvent pentru salate bogate în legume și ingrediente naturale, iar seara alege preparate ușoare, precum supele-cremă, peștele, legumele gătite la abur sau la cuptor și alte mâncăruri cu un conținut redus de grăsimi.

Artista evită, pe cât posibil, prăjelile și consumul excesiv de carbohidrați rafinați. În schimb, pune accent pe legume, fructe, carne slabă și pește, alimente pe care le consideră suficiente pentru a avea energie și pentru a-și menține greutatea stabilă.

„Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, care ajută la eliminarea toxinelor din corp, apoi, după 20-30 de minute, beau un pahar mare de suc de țelină apio, care ajută incredibil de mult tot organismul, hidratează celula, după alte 20 de minute beau un smoothie, care ajută la eliminarea metalelor grele. Din păcate, metalele grele sunt aproape în tot ce ne înconjoară și e musai să avem grijă, căci de aici provin majoritatea problemelor de sănătate.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante. Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu. Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură”, a dezvăluit Elena Gheorghe pentru VIVA!

Între mesele principale nu renunță la gustări, însă acestea sunt atent alese. Fructele reprezintă cea mai frecventă alegere, iar în sezonul cald profită de fructele specifice verii. Astfel, reușește să își satisfacă pofta de dulce într-un mod natural și sănătos.

Deși este atentă la alimentație, Elena Gheorghe nu își interzice complet preparatele preferate. Din când în când consumă paste integrale, fructe de mare, deserturi pregătite în casă sau înghețată. Consideră că echilibrul este mult mai important decât restricțiile severe și că micile răsfățuri pot face parte dintr-un stil de viață sănătos atunci când sunt consumate cu moderație.

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