Triunghi amoros tragic! Acuzat că și-a ucis rivalul cu o sabie de samurai, dar susține că totul a fost un accident

Un bărbat judecat pentru uciderea rivalului său în dragoste susține că victima nu a fost atacată, ci a murit în urma unui accident. Michael Bretton, în vârstă de 41 de ani, le-a declarat juraților că Craig Hurcombe s-a împiedicat și s-a înfipt într-o tijă metalică, iar el doar a încercat ulterior să ascundă ceea ce se întâmplase. Procurorii îl acuză însă de o crimă premeditată, comisă cu o sabie samurai.

Procurorii vorbesc despre o execuție premeditată

Craig Hurcombe, în vârstă de 39 de ani, din Rowde, comitatul Wiltshire, a fost văzut în viață pentru ultima dată pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere când a ajuns la sediul companiei TJ Blanchard Limited din Gurney Slade, Somerset, în data de 1 ianuarie.

Michael Bretton, de 41 de ani, din Dorset, este acuzat că l-a ucis într-o „execuție premeditată și cu sânge rece”, folosind o sabie samurai. El este acuzat și de hărțuire care a provocat temeri privind folosirea violenței împotriva unei femei. Bretton respinge toate acuzațiile.

Depunând mărturie luni la Curtea Coroanei din Bristol, Bretton a declarat că l-a urmărit pe Hurcombe până la locul de muncă pentru a-l confrunta și că i-a îngropat trupul după deces, însă susține că acesta a murit în urma unui accident.

Triunghi amoros și acuzații de hărțuire

În timpul procesului s-a arătat că Bretton avusese o relație ocazională cu Kate Saunders, relație pe care femeia a încheiat-o înainte de a se împăca cu fostul ei partener, Craig Hurcombe.

Procurorii susțin că, din gelozie, Bretton a început apoi să îi urmărească pe Saunders și Hurcombe, montând dispozitive de localizare pe mașinile lor și pândind în fața apartamentului femeii.

Bretton le-a spus însă juraților că Saunders îi mărturisise că avea un ordin de restricție împotriva lui Hurcombe și că acesta lovise pereții și chiar o agresase în perioada în care au fost împreună. În realitate, împotriva lui Hurcombe nu exista niciun ordin de restricție.

Spune că se temea pentru siguranța fostei iubite

Bretton a declarat că, după despărțirea din noiembrie, s-a dus pe 5 decembrie la locuința lui Saunders pentru a-i duce câteva cadouri de Crăciun, moment în care l-a văzut pe Hurcombe intrând în apartament. Două zile mai târziu, susține că s-a întors, iar Hurcombe l-ar fi amenințat că îl va trimite în spital.

Acuzatul a recunoscut că a urmărit mașina lui Hurcombe și că l-a contactat pe fratele lui Saunders pentru a-l avertiza că fostul partener al femeii revenise în viața acesteia.

„Tot ceea ce mi s-a spus îmi arăta că lucrurile mergeau rău pentru Kate. Eram din ce în ce mai îngrijorat pentru siguranța ei”, a declarat Bretton.

El a mai spus că, cu o săptămână înainte ca Hurcombe să fie dat dispărut, fusese agresat de acesta într-un pub. După ce și-a comandat o băutură la Railway Inn, Bretton susține că Hurcombe l-a lovit cu piciorul în spatele genunchiului drept și i-a spus că „nu ar trebui să fie acolo”. Potrivit declarației sale, cei doi s-au luptat și au căzut la pământ, iar el s-a ales cu o tăietură la cap.

Susține că moartea a fost un accident

Procesul a aflat anterior că Hurcombe, șofer de camion, a ajuns în curtea companiei Blanchard în jurul orei 18:30, în ziua de Anul Nou, pentru a dormi în vehicul înainte de a începe munca a doua zi dimineață.

„M-am dus la locul lui de muncă pentru a-i spune clar că nu putea să o trateze pe Kate așa cum o făcuse înainte”, a declarat Bretton.

Acesta susține că a strigat numele lui Hurcombe, iar victima s-ar fi dezechilibrat în timp ce urca în camion.

„A început să țipe de durere și s-a prăbușit, lovindu-se cu capul de roata camionului. Am alergat spre el și m-am uitat la el. Ochii îi deveneau încețoșați și era rece… Am intrat în panică.Ținând cont de tot ce se întâmplase, nu arăta deloc bine.”, a spus Bretton.

A recunoscut că a ascuns trupul și a incendiat mașina victimei

Bretton a declarat că inițial a plecat de la locul incidentului, însă ulterior s-a întors.

„Am vrut să ascund ce se întâmplase.”

El a spus că a mutat trupul într-o zonă împădurită, l-a acoperit cu pietriș și l-a îngropat. Totodată, susține că a descoperit în apropierea locului unde căzuse Hurcombe o tijă metalică cu un capăt zimțat care ieșea din pământ. Bretton a recunoscut că a ars hainele victimei, i-a dus mașina pe un drum din apropiere și i-a dat foc. După aceea, a spus că s-a oprit pe un câmp și a plâns.

Acuzatul a mai admis că a trimis mesaje către prietenii și rudele victimei pretinzând că este Hurcombe și că a ridicat de la Kate Saunders o geantă cu bunurile acestuia.

„Am continuat ceea ce începusem. Nu mai știam cum să opresc totul”, a declarat el.

Rămășițele lui Craig Hurcombe au fost descoperite două săptămâni mai târziu, într-un mormânt superficial aflat într-o pădure din apropiere. Procesul continuă.

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