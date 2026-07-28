Logodită de doar o lună, o fostă fotbalistă de 26 de ani a fost găsită moartă pe cea mai frumoasă plajă din SUA. Ultimul mesaj postat de ea emoționează

O tragedie care ridică numeroase semne de întrebare a zguduit comunitatea din San Diego. Bryn Waite, fostă fotbalistă universitară și logodită de puțin peste o lună, a fost găsită fără viață în apele plajei La Jolla Shores, desemnată în acest an cea mai frumoasă plajă din Statele Unite. Cauza morții nu a fost stabilită, iar mesajele lăsate de prietenii ei și ultima postare de pe Instagram au făcut înconjurul internetului.

Fosta fotbalistă Bryn Waite a murit

Bryn Waite, în vârstă de 26 de ani, a fost descoperită miercuri dimineață plutind în apele plajei La Jolla Shores Beach din San Diego. Descoperirea a fost făcută de un trecător, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile au declarat-o decedată la fața locului, iar Biroul Medicului Legist din comitatul San Diego a deschis un dosar încadrat la categoria „Non Homicide”, ceea ce înseamnă că, în acest moment, nu există indicii că ar fi fost victima unei omucideri. Cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită.

Se pregătea de nuntă și se mutase în San Diego

Tragedia este cu atât mai greu de înțeles cu cât Bryn Waite se pregătea să înceapă un nou capitol al vieții sale. Tânăra se logodise cu doar o lună înainte și se mutase recent în San Diego în perspectiva căsătoriei.

Pe 15 iunie, ea a publicat pe Instagram mai multe fotografii alături de logodnicul ei, însoțite de mesajul „He Promises” („El promite”). În imagini, Bryn își etala inelul de logodnă cu o piatră albastră de mari dimensiuni, iar galeria includea selfie-uri ale cuplului, fotografii în care cei doi se țineau de mână la cinema, imagini cu un apus de soare, flori și citate inspiraționale.

Cu doar trei zile înainte de moarte, Bryn postase o fotografie în care conducea noaptea, însoțită de mesajul: „It only gets better” („Totul devine din ce în ce mai bine”).

A fost fundaș la echipa universității și a jucat 15 meciuri

Originară din Anchorage, Alaska, Bryn Waite a evoluat pentru echipa feminină de fotbal a Central Washington University în sezoanele 2018 și 2019, în Divizia a II-a NCAA.

Potrivit profilului său sportiv, a jucat cel puțin 15 meciuri, evoluând pe postul de fundaș și marcând două goluri în peste 700 de minute petrecute pe teren.

În afara sportului, tânăra era pasionată de călătorii, muzică și natură. Prietenii spun că iubea animalele și plaja, iar conturile sale de socializare sunt pline de fotografii realizate în Alaska și California, dar și de imagini de la San Diego County Fair, eveniment la care participase în urmă cu doar câteva săptămâni.

Prietenii sunt în stare de șoc

Moartea neașteptată a lui Bryn Waite i-a devastat pe cei care au cunoscut-o.

„Am întâlnit-o pe Bryn doar de câteva ori, dar de fiecare dată a fost incredibil de drăguță, sincer amabilă și avea un suflet atât de frumos”, a declarat unul dintre prietenii ei pentru The California Post.

Acesta a adăugat că îi va rămâne mereu în memorie căldura cu care îi trata pe cei din jur.

„Este clar că lumina pe care o purta în ea a atins atât de multe vieți și mă simt recunoscător că drumurile noastre s-au intersectat, chiar și pentru puțin timp. Ne va lipsi enorm și voi continua să mă rog pentru toți cei care au iubit-o, mai ales pentru logodnicul ei, în timp ce încearcă să treacă peste această pierdere sfâșietoare.”

Un alt prieten, care o văzuse chiar în săptămâna dinaintea tragediei, a descris-o drept o persoană blândă și atentă cu cei din jur.

„Era bună și blândă. Știa să asculte și iubea oamenii. Lasă în urmă prieteni și familie cărora le va lipsi enorm. Iubea animalele și plaja”, a spus acesta.

Cea mai frumoasă plajă din SUA a devenit locul unei tragedii

La Jolla Shores Beach, locul unde a fost găsit trupul lui Bryn Waite, a fost desemnată în acest an de TripAdvisor drept cea mai frumoasă plajă din Statele Unite. Plaja este renumită pentru peisajele spectaculoase, apa limpede și coloniile de lei de mare care atrag anual mii de turiști.

Între timp, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili împrejurările exacte în care și-a pierdut viața fosta sportivă, iar rezultatele autopsiei sunt așteptate pentru a clarifica cauza decesului.

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