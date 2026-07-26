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O influenceriță a fost ucisă de fostul soțul după un trend pe Tiktok. Ce dezvăluire a făcut despre bărbat

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 22:41
O influenceriță a fost ucisă de fostul soțul după un trend pe Tiktok. Ce dezvăluire a făcut despre bărbat
O influenceriță a fost ucisă de fostul soț / Sursa foto: Tiktok
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O influenceriță din Statele Unite a fost ucisă într-un caz tragic de crimă urmată de sinucidere, la doar câteva zile după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care își acuza fostul soț de comportament nepotrivit față de o minoră. Femeia, mamă a doi copii, obținuse anterior un ordin de protecție împotriva acestuia, însă, potrivit anchetatorilor, bărbatul a pătruns în locuința ei și a împușcat-o mortal înainte de a-și lua propria viață.

Victima, Sara Gilson, în vârstă de 43 de ani, a fost atacată pe 23 iulie, în orașul Owasso, din statul Oklahoma. Principalul suspect, Jeremiah „Shawn” Duffey, de 48 de ani, era soțul de care se despărțise și împotriva căruia existau deja măsuri de protecție emise de instanță.

Sara Gilson avea ordin de protecție împotriva fostului soț

Cu aproape două săptămâni înainte de tragedie, Sara publicase un videoclip care urma un trend popular pe TikTok, însă îl folosise pentru a face referire la destrămarea căsniciei sale și la acuzațiile aduse fostului partener. Postarea a devenit virală și a strâns peste șase milioane de vizualizări.

Sursa foto: Tiktok

Potrivit documentelor depuse în instanță, Jeremiah Duffey era acuzat că ar fi avut un comportament nepotrivit față de o adolescentă de 15 ani din echipa de baschet pe care o antrena. Mama fetei a solicitat un ordin de protecție și a susținut că bărbatul ar fi sărutat-o, ar fi atins-o și ar fi încercat să păstreze legătura cu ea prin mesaje și alte gesturi considerate inadecvate. Totuși, el nu fusese arestat și nici pus oficial sub acuzare, iar autoritățile nu au precizat dacă investigația fusese finalizată înainte de decesul său.

La rândul ei, Sara Gilson ceruse un ordin de protecție de urgență, susținând că fostul soț deținea o armă și avea un comportament amenințător. Instanța îi interzisese acestuia să se apropie de ea și dispusese să părăsească locuința.

În ultimele sale postări, influencerița vorbea despre sprijinul primit din partea prietenilor și despre dorința de a lăsa în urmă perioada dificilă prin care trecuse. După moartea ei, familia și apropiații au descris-o drept o mamă devotată, spunând că întreaga ei viață era dedicată celor doi copii, rămași acum fără cel mai important sprijin.

„Pierderea ei subită și sfâșietoare a lăsat o întreagă comunitate îndurerată, dar cea mai mare pierdere este resimțită de cei doi copii prețioși ai ei, care trebuie acum să se confrunte cu viața fără mama lor iubitoare”, se arată într-un mesaj publicat pe o platformă de strângere de fonduri pentru copiii ei.

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