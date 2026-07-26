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S-a subțiat porția de bani din TV! Din ce mai scoate Dani Oțil profit, după ce încasările din producție s-au prăbușit

De: Keva Iosif 26/07/2026 | 21:00
S-a subțiat porția de bani din TV! Din ce mai scoate Dani Oțil profit, după ce încasările din producție s-au prăbușit
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Dani Oțil continuă să facă glume la matinal, însă bilanțurile firmelor sale nu mai sunt deloc amuzante. Potrivit celui mai recent bilanț, afacerile prezentatorului au mers în direcții total opuse în ultimul an: firmele din zona de producție video au închis anul pe pierdere, în timp ce restaurantul a fost singurul business care i-a mai adus profit.

Cea mai spectaculoasă prăbușire a avut-o chiar societatea care îi poartă numele. DANI OȚIL SRL, firmă care activează în producția video și de programe de televiziune, trecuse în 2024 printr-un an excelent, cu un profit de aproape un milion de lei.

Numai că, un an mai târziu, situația s-a răsturnat complet. Încasările au scăzut cu aproape 70%, iar profitul s-a transformat într-o pierdere de peste 180.000 de lei. În același timp, datoriile firmei au crescut și au depășit 2,5 milioane de lei.

Datoriile nu înseamnă că are restanțe la stat, ci împrumuturi, furnizori de plătit sau alte obligații ale societății. Firma este încă activă, plătitoare de TVA și nu apare cu restanțe fiscale. Însă a ajuns cu risc mare de insolvență!

Nici DOI MELCI GRĂBIȚI SRL, o altă societate din zona producției video asociată prezentatorului, nu a avut un an grozav. Firma a înregistrat pentru al doilea an consecutiv pierderi, deși încasările sale au rămas relativ stabile.

Astfel, ambele societăți apropiate de activitatea de producție video și televiziune au încheiat anul 2025 pe minus.

Dani Oțil / Sursa foto: Facebook

Bilanțurile nu arată însă cine sunt clienții firmelor și nici dacă veniturile provin direct din colaborarea lui Dani Oțil cu Antena 1. Prin urmare, nu putem presupune că prezentatorului i-ar fi fost redus salariul de la matinal.

Noroc cu grătarul…

În timp ce afacerile media au început să scârțâie, restaurantul lui Dani Oțil a revenit pe profit.

GRĂTAR ȘI VORBE SRL, societatea care operează restaurantul The Grill, a avut încasări de peste șapte milioane de lei și a trecut de la pierdere la un profit de peste 320.000 de lei.

Așadar, afacerea cu mâncare a fost cea care a îndulcit bilanțurile prezentatorului. În anul în care firmele din spatele camerelor au ajuns pe minus, grătarul a continuat să sfârâie și să producă bani.

La polul opus se află firma care administra cafeneaua Impresso din Herăstrău, unde Dani Oțil era asociat alături de mai mulți parteneri. Societatea a intrat în faliment, iar în 2025 nu a mai raportat nicio încasare și niciun angajat. Firma a rămas însă cu datorii de peste 1,6 milioane de lei.

Prin urmare, imperiul de afaceri construit în jurul lui Dani Oțil arată astăzi cu totul diferit: cafeneaua s-a închis cu datorii, firmele media au trecut pe pierdere, iar restaurantul a rămas singurul business care îi mai pune profit pe masă.

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