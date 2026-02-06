Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct la Neatza: ”Pare neîmbrăcată”

Ruxandra Luca a fost prezentă în studioul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani în dimineața în care s-a întâlnit cu medicul căsătorit, prezentând rubrica sa săptămânală de parenting.

Dani Oțil a fost cel care i-a ținut isonul în timpul discuției despre relația cu adolescenții și modul în care părinții abordează statul pe telefon și a scăpat o ironie la adresa celei care câteva ore mai târziu avea să fie fotografiată și filmată de paparazzii CANCAN.RO în cele mai sensibile momente, pe bancheta din spate a mașinii unui medic căsătorit (VEZI DETALII AICI).

Dani Oțil nu s-a putut abține și a ironizat-o pe Ruxandra Luca în direct, la Antena 1

Relația lor nu era de ieri, de azi, după cum v-am povestit aici, iar Ruxandra era toată un zâmbet. Atât în aparițiile Neatza, cât și în postările pe care le făcea pe Social Media în care anunța bucuroasă că trăiește cea mai fericită perioadă a vieții ei. La fel de radiantă s-a prezentat și marți dimineața în studioul de la Antena 1, acolo unde și-a început discuția despre cum ar trebui să comunici cu copilul tău în era Social Media.

”Nu telefonul în sine e rău, ci faptul că nu reușim să comunicăm suficient și să ne conectăm cu copiii noștri și atunci hai să le oferim alternative viabile, reale și plăcute de viață reală care să îi mai rupă de online-ul ăsta și să-și amintească că și cu mama poate fi bine și cu tata. Da, da, uite, de exemplu…”, spunea Ruxandra, moment în care Dani Oțil o întrerupe și intervine în discuție:

– Dani Oțil: ”Eu îi propun lui Albert (n.r. fiul cel mare al Ruxandrei) să te scoată la o pizza, de exemplu”.

– Ruxandra Luca: ”Pe mine?”

– Dani Oțil: ”Da, se vede după umerii tăi că n-ai mai mâncat o pizza de șase ani. Este sănătoasă Ruxandra, pentru cei care ne întrebați. Este numai fibră toată. Mi-a arătat cineva, că eu nu te urmăresc, că postezi și de la sală. Ești într-o nouă fază.”

– Ruxandra Luca: ”Da, trag tare pentru că vreau să pun mușchi pe mine, să mă țină până la adânci bătrâneți, să pot să am grijă de copii și de nepoți și de mine”.

– Dani Oțil: ”Este teoria asta cu femeia de peste 38-40 care cu cât are mai mulți mușchi își împinge tinerețea mai departe. E o doamnă foarte deșteaptă, are niște gambe, dacă le aveam eu… Mulțumim, Ruxandra, Luca, puneți ceva la pachet, că pare nemâncată. Și neîmbrăcată, și nemâncată. Exact ca Ramona”.

Citește și:

Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”

Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă”